Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит

Спекуляции премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о «российской угрозе» являются признаком политической агонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», — сказала она.

По ее словам, «спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».

Накануне болгарский премьер дал интервью изданию Novini, в котором Петков среди прочего рассказал об отношениях России и Болгарии. По его словам, на протяжении 70 лет Кремль держал Болгарию в зависимости от своих энергоресурсов. Он отметил, что единственный нефтепереробатывающий завод Болгарии принадлежит компании «Лукойл».

По словам Петкова, Россия при помощи «Газпрома» коррумпирует болгарскую элиту, которая обогащается за счет заключения контрактов с российской компанией. По его словам, некоторые чиновники осознано подписали договоры о покупке дорого газа за счет налогоплательщиков, несмотря на более дешевые альтернативы.

«Чаще всего одни и те же люди обогащаются за счет отвлечения средств и заключения сделок с русскими, наносящих ущерб экономической и политической независимости нашей страны. Мы обнаружили, что, борясь с коррупцией, мы ставим под угрозу цели российской внешней политики», — сказал он.

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В конце апреля Болгария сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил своего болгарского партнера, компанию «Булгаргаз», об остановке поставок газа. Российская компания позже подтвердила это, уточнив, что решение было принято в связи с нежеланием Софии оплачивать газ в рублях.

Министр энергетики Болгарии Александр Николов затем пояснял, что процедура оплаты газа в рублях, на которой настаивает Россия, «влечет за собой значительные риски». «На практике мы потеряем контроль за нашими деньгами после оплаты в долларах США, как мы договаривались. Будет существовать риск нарушения обязательств — невыполнения [условий] российским банком, который будет отвечать за конвертацию соответствующей суммы в рубли», — уточнял он.

Позже стало известно, что Болгария будет покупать сжиженный природный газ в США по цене ниже, чем у «Газпрома». В июне правительство Болгарии договорилось с властями Азербайджана о прокачке азербайджанского газа через газопровод IGB. Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, из них 150 км проходят через Болгарию, а мощность — от 3 млрд до 5 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 10 млрд куб. м.