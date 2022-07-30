Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США рецессии Экономика, 03:50
S&P ухудшило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте Экономика, 03:36
Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит Политика, 03:15
Роскомнадзор потребовал от «Почты России» объяснений из-за утечки данных Общество, 02:44
Володин обвинил в предательстве покинувших страну из-за спецоперации Политика, 02:23
Полянский осудил передачу Западом ВСУ дальнобойной артиллерии Политика, 01:55
Госдеп не будет запрашивать встречу Лаврова и Блинкена на саммите АСЕАН Политика, 01:33
В Москве задержали руководство хостела после гибели людей при пожаре Общество, 01:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
КТК вернулся к штатному режиму работы Бизнес, 01:20
Сотрудники Ижевского автозавода попросили Путина спасти предприятие Общество, 00:28
CNN узнал о просьбе Москвы включить в обмен осужденного в ФРГ Красикова Политика, 00:26
«Газпром» опубликовал документы по состоянию турбин для «Севпотока» Политика, 00:16
В Белом доме не исключили причисление России к спонсорам терроризма Политика, 00:03
В розданной российским спортсменам добавке нашли допинг. Что важно знать Спорт, 00:01
Политика ,  
0 

Захарова отвергла обвинения Софии в коррумпировании болгарских элит

Спекуляции премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о «российской угрозе» являются признаком политической агонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», — сказала она.

Лавров заявил о невозможности нормальной работы посольства в Болгарии
Политика
Сергей Лавров

По ее словам, «спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии».

Накануне болгарский премьер дал интервью изданию Novini, в котором Петков среди прочего рассказал об отношениях России и Болгарии. По его словам, на протяжении 70 лет Кремль держал Болгарию в зависимости от своих энергоресурсов. Он отметил, что единственный нефтепереробатывающий завод Болгарии принадлежит компании «Лукойл».

По словам Петкова, Россия при помощи «Газпрома» коррумпирует болгарскую элиту, которая обогащается за счет заключения контрактов с российской компанией. По его словам, некоторые чиновники осознано подписали договоры о покупке дорого газа за счет налогоплательщиков, несмотря на более дешевые альтернативы.

«Чаще всего одни и те же люди обогащаются за счет отвлечения средств и заключения сделок с русскими, наносящих ущерб экономической и политической независимости нашей страны. Мы обнаружили, что, борясь с коррупцией, мы ставим под угрозу цели российской внешней политики», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Преимущества «середнячков». Почему стоит прекратить гоняться за талантами
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Wong / Getty Images Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР
Статьи

В конце апреля Болгария сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил своего болгарского партнера, компанию «Булгаргаз», об остановке поставок газа. Российская компания позже подтвердила это, уточнив, что решение было принято в связи с нежеланием Софии оплачивать газ в рублях.

Посол заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию
Бизнес
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Министр энергетики Болгарии Александр Николов затем пояснял, что процедура оплаты газа в рублях, на которой настаивает Россия, «влечет за собой значительные риски». «На практике мы потеряем контроль за нашими деньгами после оплаты в долларах США, как мы договаривались. Будет существовать риск нарушения обязательств — невыполнения [условий] российским банком, который будет отвечать за конвертацию соответствующей суммы в рубли», — уточнял он.

Позже стало известно, что Болгария будет покупать сжиженный природный газ в США по цене ниже, чем у «Газпрома». В июне правительство Болгарии договорилось с властями Азербайджана о прокачке азербайджанского газа через газопровод IGB. Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, из них 150 км проходят через Болгарию, а мощность — от 3 млрд до 5 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 10 млрд куб. м.

Теги
МИД Мария Захарова Болгария коррупция
Материалы по теме
В Минтуризма Болгарии сообщили о росте турпотока из России в четыре раза
Общество
Посол заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию
Бизнес
В Болгарии сообщили о блокировке перевода посольству России на $890 тыс.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter