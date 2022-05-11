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Болгария договорилась о покупке СПГ у США по ценам ниже, чем у «Газпрома»

Правительство Болгарии не уточнило, по какой схеме будет рассчитываться стоимость газа при покупке у США и сколько она будет составлять. В конце апреля «Газпром» остановил поставки в Болгарию из-за неоплаты в рублях
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария будет покупать СПГ у США по ценам ниже, чем у «Газпрома», говорится в сообщении болгарского правительства. Поставки начнутся в июне.

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи болгарского премьер-министра Кирилла Петкова с вице-президентом США Камалой Харрис.

«Премьер-министр Болгарии указал, что происходящее в Европе является явным признаком необходимости ускоренных и реальных мер в сфере энергетики. Вице-президент Камала Харрис поздравила Болгарию с решительными действиями по защите своего энергетического суверенитета», — говорится в релизе правительства.

Болгарское правительство не указало, по какой схеме будет рассчитываться цена газа, поставляемого из США, и сколько она будет составлять.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

До марта 2020 года стоимость российского газа для Болгарии определялась контрактом с привязкой к цене на нефть. Однако с начала 2020 года София начала добиваться скидки, так как цены на спотовых европейских газовых рынках оказались ниже и страны, в контрактах которых не было привязки к стоимости нефти, оказались в более выгодных условиях.

В марте 2020 года «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%.

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В 2021 году посольство России в Болгарии сообщило, что по настоянию Софии, а также по просьбе Еврокомиссии «Газпром» при расчетах с Болгарией перешел на систему расчета с привязкой к европейскому газовому рынку.

В конце апреля этого года Болгария сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил своего болгарского партнера, компанию «Булгаргаз», об остановке поставок газа. Российская компания позже подтвердила сообщение, уточнив, что такое решение было принято в связи с неоплатой в рублях.

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Фото:Олег Попов / Reuters

Министр энергетики Болгарии Александр Николов позже пояснял, что процедура оплаты газа в рублях, на которой настаивает Россия, «влечет за собой значительные риски». «На практике мы потеряем контроль за нашими деньгами после оплаты в долларах США, как мы договаривались. Будет существовать риск нарушения обязательств — невыполнения [условий] российским банком, который будет отвечать за конвертацию соответствующей суммы в рубли», — уточнял он.

Об отказе платить за российский газ в рублях Болгария предупредила российскую сторону еще раньше.

Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили назвала прекращение поставок газа в Болгарию нарушением контрактов.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Болгария СПГ Газпром поставки газа
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