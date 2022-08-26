Мишустин увидел «негативную отдачу» от санкций для стран Запада

Глобальный продовольственный кризис стал прямым следствием санкций Запада против России, но эти государства «почувствовали отдачу», считает Мишустин. Он объявил о создании в ЕАЭС перестраховочной компании для поддержки торговли

Мизаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Западные государства усиливают санкции против России и Белоруссии, при этом сами они также ощущают последствия от этих ограничительных мер, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

«Негативную отдачу от такой политики почувствовали и сами ее инициаторы», — сказал глава правительства (цитата по ТАСС).

Он уверен, что кризис продовольствия в мире стал «прямым следствием» политики западных стран, несмотря на обвинения в адрес России. По мнению Мишустина, сейчас нарушаются привычный уклад международных финансовой и торговой систем, они расшатываются, в этих условиях Евразийский экономический союз (ЕЭС) подтвердил свою эффективность. Доля взаимных расчетах между членами ЕЭС в нацвалютах стремительно растет, этот показатель уже достиг 75%, добавил он. Премьер призвал участников объединения как можно скорее внедрить «наши собственные международных финансово-расчетные механизмы».

«Появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это то, о чем мы договорились, подробно вчера обсудили — Евразийская перестраховочная компания. Мы приняли соглашение о ее учреждении», — добавил Мишустин.

Эта организация призвана оказывать «страховую поддержку взаимной и внешней торговле», с ее помощью государства смогут стимулировать развитие инвестиционного партнерства и обеспечивать экспортные займы и сотрудничество с кредитными агентствами и страховщиками, рассказал он. Власти планируют в дальнейшем выпустить в рамках этой компании его собственные ценные бумаги и финансировать другие проекты.

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия

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США, страны Евросоюза, Япония и другие страны мира стали активно вводить санкционные пакеты с конца февраля на фоне ввода российских войск на Украину. Уже к середине марта Россия стала мировым лидером по введенным против нее ограничительным мерам — страна обогнала Сирию, КНДР, Венесуэлу, Мьянму и Иран, писал Bloomberg.

Власти России критикуют международные санкции. Президент Владимир Путин считает, что ограничительные меры «сродни объявлению войны» от «империи лжи», указав, что скорость их введения беспрецедентна, а сами санкции безумны. К середине июня российский президент предположил, что экономика стран Евросоюза из-за санкционной политики потеряет более $400 млрд — «нанесли своей экономике серьезный удар, сами это сделали своими руками».

Счетная палата и опрошенные Центробанком аналитики полагают, что в России инфляция по итогам года достигнет 20%. При этом Минэкономразвития считает, что российский ВВП к концу 2022 года снизится на 7,8%. Только из-за частичного эмбарго ЕС на нефть российского производства страна недосчитается около $22 млрд в год, писал Bloomberg.

Среди ключевых рисков из-за санкций на долгосрочный период эксперты НИУ ВШЭ назвали потерю макроэкономической и социальной устойчивости, технологическое отставание, а также усиление демографических проблем.