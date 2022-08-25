«Известия» узнали о риске банкротства угольных предприятий из-за санкций

Минпромторг намерен снизить налоги на угольную и металлургическую промышленность, пересмотрев формулу расчета НДПИ. Ее ввели в начале года, из-за чего доля налога от полной себестоимости в ряде предприятий выросла с 3% до 15%

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российские угольные и металлургические компании рискуют обанкротиться из-за санкционных издержек, игроки рынка столкнулись с ограничением на экспорт, подорожанием логистики и значительным увеличением себестоимости продукции. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии по энергетике Госсовета с участием представителей бизнеса, Минэнерго и Минпромторга, пишет «Известия».

Министерства предложили снизить налоговую нагрузку на угольные и металлургические компании для «предотвращения потенциальных банкротств компаний», говорится в документе.

Из его текста следует, что министерство энергетики предложило изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — отказаться от австралийского индекса SGX TSI FOB Australian Premium Coking Coal ОТС при расчетах налоговой ставки для угля и вернуть действовавшие прежде правила с фиксированным налогом. В протоколе сказано, что комиссия Госсовета поддержала такую инициативу.

Изданию подтвердили в Минпромторге, что ведется проработка изменения формулы НДПИ на коксующийся уголь, эта же мера актуальна и для налоговой ставки железорудного сырья. При этом в министерстве финансов заверили, что такие предложение не поступали, а в Минэнерго указали на необходимость вернуться к вопросу установления иной ставки НДПИ в феврале следующего года после подведения финрезультатов предприятий.

Австралийский индекс стали применять при расчете НДПИ в России с 1 января, это привело к росту ставки налога, сообщили изданию в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В частности, ставка налога на коксующиеся угли в четвертом квартале прошлого года равнялась 102 руб. за т, тогда как в марте этого года — 927 руб. В союзе промышленников отметили, что доля НДПИ в полной себестоимости составляла 3%, тогда как за первые шесть месяцев этого года по ряду предприятий она достигла 15%.

В случае, если правительство одобрил иницитиву Минэнерго, отрасль сможет сохранить около 4 млрд руб. ежегодно, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

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С конца февраля многие западные страны начали вводить против России санкции и объявили о намерении как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов. В частности, Евросоюз полностью прекратил закупать российский уголь около двух недель назад — с 10 августа. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго на уголь российского производства коснется 25% всего экспорта угля из России на сумму €8 млрд в год. По данным Минпромторга, на восстановление прежних объемов экспорт российской металлургической отрасли понадобится около десяти лет.