Минэкономразвития заложило в сценарий по экономике двухлетнюю рецессию

Минэкономики озвучило сценарии экономического развития на ближайшие годы. Полноценный рост вернется с 2024 года, считает ведомство. Но при сохраняющемся спаде ВВП в 2023 году доходы населения начнут расти раньше, обнадеживает оно

Вид на здание Министерства экономического развития РФ (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министерство экономического развития разработало основные параметры сценарных условий на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Формально это не прогноз, а сценарии развития экономики (прогноз готовится осенью для подготовки бюджета на следующий период), разработанные с учетом новой «санкционной» реальности. При этом несколько раз в год министерство может уточнять сценарные условия социально-экономического развития.

В Минэкономразвития сообщили, что прогнозные параметры согласованы с Минфином и после визирования у вице-премьера Дмитрия Григоренко будут разосланы в ведомства. Следующее уточнение параметров планируется в июле—августе. Среднесрочный прогноз составлен с расчетом, что санкционное давление сохранится по крайней мере до 2025 года.

Спад экономики

Минэкономразвития ожидает, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет падать — на 7,8 и 0,7% соответственно — и только с 2024 года вернется к росту. Еще месяц назад ведомство рассматривало перспективу спада ВВП на 10% к концу этого года, приводил цифру глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Затем ведомство скорректировало прогнозный показатель до 8,8% в 2022 году — его обсуждали на правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики 26 апреля, рассказал журналистам представитель министерства. При этом тогда Минэкономразвития ждало роста экономики уже в следующем году на 1,3%, новая же оценка предсказывает сохранение спада в течение двух лет.

В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста ВВП на 3,2 и 2,6% соответственно.

«После периода высокой волатильности сейчас экономика в целом стабилизировалась. В то же время мы снизили ожидания по темпам восстановления экономики, сдвинув прогнозы начала восстановления с третьего на четвертый квартал этого года», — объяснили в ведомстве. Речь идет о поквартальной динамике; в Банке России тоже заявляли в конце апреля, что нижняя точка спада придется на четвертый квартал 2022-го, хотя «из-за высокой базы сравнения первого квартала этого года изменение ВВП в целом по следующему году в сравнении со всем 2022 годом составит от 0 до минус 3%».

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По оценке Минэкономразвития, главные сложности в экономике связаны с разрывами логистических цепочек, необходимостью перенастройки производства, а также с существенным снижением импорта, в первую очередь машин, оборудования, комплектующих.

Импорт и экспорт

В ближайшие месяцы ситуация в экономике в первую очередь будет определяться внешнеторговым балансом, отметил представитель министерства, добавив: «Впервые в современной истории мы входим в рецессию при высоком уровне цен на сырьевые товары».

Ведомство ожидает, что в 2022 году среднегодовая цена на нефть российской марки Urals составит $80,1 за баррель, в 2023-м снизится до $71,4, а к 2025 году — до $61,2. На вечер 17 мая баррель Urals оценивался примерно в $82.

Минэкономразвития прогнозирует снижение экспорта и импорта товаров. Так, импорт снизится в 2022 году на 27% по сравнению с 2021-м в физическом выражении из-за логистики и сжатия внутреннего спроса, а в стоимостном выражении — на 17% (с $304 млрд до $251,9 млрд) с учетом мировой инфляции и увеличения транспортных и логистических наценок. «Мы понимаем, что новые каналы импорта товаров будут обходиться нам дороже», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что в прогнозную оценку импорта закладывается реализация всего комплекса мер поддержки, включая обнуление ввозных пошлин на ряд товаров и разрешение параллельного импорта.

Профицит торгового баланса, по прогнозу ведомства, вырастет до $230 млрд, а положительное сальдо текущего счета составит $190,8 млрд по итогам 2022 года, что станет историческим максимумом. О том, что сальдо, по оценкам экспертов, может составить рекордные $200–300 млрд за счет дорогой экспортной нефти и сжатия импорта, а излишки нужно будет как-то абсорбировать, ранее писал РБК.

«По мере плавного среднесрочного снижения цен на нефть и другие сырьевые товары будет сокращаться профицит счета текущих операций, импорт и потоки капитала будут постепенно адаптироваться под новые условия, неизбежны послабления валютных ограничений», — спрогнозировал представитель Минэкономики.



Инфляция и доходы населения

Минэкономразвития ожидает, что инфляция на конец года составит 17,5%, в 2023-м замедлится до 6,1%, а затем вернется к целевому уровню 4%.

При этом доходы населения в следующем году будут восстанавливаться быстрее, чем экономика, хотя и не будут успевать за инфляцией. Минэкономики прогнозирует спад реальных располагаемых доходов на 6,8% в этом году и их рост на 1,3% в 2023-м.

«В базовый вариант сценарных условий заложена проактивная экономическая политика: она предполагает эффективную реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, в первую очередь программ льготного кредитования, активное снижение ключевой ставки ЦБ вслед за инфляцией, нейтрально-мягкую бюджетную политику. Эти меры позволят не прибавить к структурному кризису, который мы проходим, еще и циклический кризис», — подытожил представитель экономического ведомства.

Другие оценки

В конце апреля свой среднесрочный макропрогноз представил Центробанк. Регулятор прогнозирует инфляцию на конец 2022 года в диапазоне 18–23% с дальнейшим снижением до 5–7% в 2023 году. Оценка Минэкономики по снижению ВВП в этом году ближе к нижней границе прогнозного диапазона (8–10% на конец текущего года). Более пессимистичны ожидания Банка России и в отношении импорта: регулятор предсказывает его снижение на 32,5–36,5% в этом году относительно 2021 года.

Ожидания по спаду ВВП в 2022 году 17 мая улучшили аналитики SberCIB — они прогнозируют спад 8% вместо прежней оценки 13%. При оптимистичном прогнозе инвестбанка экономика может упасть на 5%.

Прогнозные оценки также обновил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, его аналитиков Минэкономики привлекало к обсуждению своего прогноза). ЦМАКП ждет инфляцию 17–20% на конец этого года и 8–8,3% — на конец следующего. При этом ключевым социальным риском аналитики центра считают скачок безработицы работников массовых профессий. «Необходимы как программы стимулирования сохранения занятости на предприятиях по образцу успешно реализованных в период пандемии, так и дополнительные действия, направленные на максимальное стимулирование самозанятости и снижение нагрузки на малый бизнес в сферах, где возможно расширение спроса на труд (торговля, сервис и другие)», — отмечают они. В ЦМАКП прогнозируют уровень безработицы в диапазоне 6,8–7% в среднем в 2022 году, в Минэкономики — 6,7%.

Знакомый с обсуждением прогноза в Минэкономразвития эксперт, управляющий директор по макроанализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах, считает, что в целом прогноз министерства выглядит достаточно взвешенным с учетом очень высокой неопределенности. «При адекватной структурной трансформации и без тотального падения экспортных доходов, скорее всего, экономика сможет выйти из рецессии за два года, как прогнозирует Минэк. Экономика России инерционна, и ее сложно подорвать, о чем свидетельствуют результаты пандемийного 2020 года. А вот рост, заложенный в 2024–2025 годах, выглядит крайне оптимистичным», — сказал он РБК.