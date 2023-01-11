В ОДКБ с пониманием отнеслись к отказу Армении от «Нерушимого братства»
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) с пониманием относится к ситуации, которая не позволяет Армении в этом году провести военные учения «Нерушимое братство — 2023». Об этом говорится в комментарии секретариата организации (есть в распоряжении РБК).
«Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая может не позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ», — говорится в сообщении.
При этом в ОДКБ заявили, что Ереван ранее подтвердил необходимость проведения учений на территории Армении. «В настоящее время официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в организации порядком секретариат ОДКБ не получал», — добавили в организации.
10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения посчитала нецелесообразным проводить на ее территории учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». Премьер сообщил, что этого не случится, «по крайней мере, в этом году».
В сентябре прошлого года, после столкновений с Азербайджаном, Армения обратилась за помощью к ОДКБ. Организация выступила против силовых методов разрешения конфликта между двумя странами и призвала решить разногласия мирным путем. В ноябре Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Это связано с отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против суверенитета Армении со стороны организации.