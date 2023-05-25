Шойгу призвал Армению участвовать в учениях ОДКБ

Пашинян ранее отказался от учений ОДКБ в Армении, решение об участи в следующих маневрах до сих пор не принято. Он не исключал, что республика покинет ОДКБ, если сочтет, что организация отказывается от своих обязательств

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Армения является союзником ОДКБ, участие этого государства в совместных учениях организации важнó. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета глав Минобороны ОДКБ в Минске.

«Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки в Закавказье», — добавил Шойгу.

Устав ОДКБ предполагает совместные меры в случае угрозы безопасности, в том числе — коллективную оборону. После столкновений между азербайджанской и армянской армиями в прошлом сентябре Ереван обратился за помощью к организации, но та выступила против решения проблемы силовым путем.

В январе Армения отказалась от проведения на своей территории учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023», сочтя их нецелесообразным. В них должны были принять участие военные из России и других стран блока. Руководство ОДКБ заверило в понимании мотивов Еревана.

В ноябре Пашинян также отказался подписывать совместную декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Это связано с отсутствием политической оценки «агрессии» Азербайджана против суверенитета Армении со стороны организации. Премьер Армении пояснял, что Баку оправдывает свои действия опасениями в планах Москвы и Еревана, а так как российская сторона не комментирует происходящее, «получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности».

В мае Пашинян не исключил, что республика может вовсе покинуть ОДКБ: «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении». Решение об участии в учениях ОДКБ в Киргизии страна пока не приняла. Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала политика «понимать всю опасность манипулирования словами».

Армянский премьер напомнил в ответ о разном статусе с Захаровой. Он сказал, что комментировать его слова могут только президент или премьер России, а представитель МИДа — только принимать к сведению.

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