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В Армении заявили о проблемах из-за участия в ОДКБ

Совбез Армении: участие в ОДКБ создает определенные проблемы
В Совбезе страны упомянули об отношении к Армении при переговорах с одной из западных стран. О проблемах с ОДКБ заявлял ранее премьер-министр Никол Пашинян. Он не исключал выхода из организации
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян (Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости)

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает «определенные проблемы», но при этом не ограничивает возможности для сотрудничества с разными странами, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, передает издание Aysor.

Он упомянул недавние переговоры, которые Ереван вел с одной из западных стран и где обсуждался вопрос поддержки Армении в «невоенной» форме. «Изначально, когда мы обсуждали, говорили, что Армения — член ОДКБ, но когда рабочая группа приехала и у нас состоялись обсуждения, их отношение к Армении во многих вопросах изменилось», — сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он также рассказал, что Ереван обсуждает вопрос о закупках оружия «со многими странами». По его словам, в рамках одних переговоров уже есть результаты, в рамках других — диалог. продолжается.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. Кроме Армении, в эту международную организацию входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. До конца 1990-х в ней участвовали Азербайджан и Грузия. Узбекистан впервые покинул организацию в 1999 году, затем возвращался в 2006 году, но снова вышел в 2012-м.

В начале 2022 года миротворческие силы ОДКБ направлялись в Казахстан, где вспыхнувшие протесты перешли в беспорядки. Миссия организации продолжалась в течение нескольких дней.

После очередного обострения конфликта с Азербайджаном осенью 2022 года Армения просила ОДКБ оказать ей военную помощь. Организация выступила против силовых методов решения ситуации.

В ноябре премьер-министр Армении Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он объяснил это отсутствием политической оценки со стороны блока по поводу «агрессии» Азербайджана. «Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении», — говорил он.

В начале 2023 года Армения отказалась от проведения на своей территории учений ОДКБ «Нерушимое братство», а в мае Пашинян не исключал, что страна может покинуть организацию.

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