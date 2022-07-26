Минобороны заявило о распространении ложных данных о мобилизации

Некоторые зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о проведении в России мобилизационных мероприятий, сообщает Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что к проведению военной операции на Украине привлекается только часть Вооруженных Сил России, «численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим».

О каких СМИ идет речь в ведомстве не уточнили.

Российские власти ранее неоднократно говорили, что в стране не будут проводить массовую мобилизацию из-за боевых действий на Украине, и называли подобные сообщения в СМИ «чистыми фейками».

В частности, об этом сообщило агентство Bloomberg 14 июня. До этого CNN писал, что российские власти планируют объявить мобилизацию перед 9 мая, что в Кремле назвали чушью.



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