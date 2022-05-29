Посол России счел достаточной численность российских войск на Украине

На Украине достаточно российских военных, чтобы «разобраться с ситуацией», власти не собираются наращивать их число, заявил посол Андрей Келин. Москва способна добиться цели «ограниченными конвенциональными средствами», добавил он

Андрей Келин (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

России не нужно наращивать численность войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, заявил в интервью «Би-би-си» российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Россия применить тактическое ядерное оружие на Украине. Дипломат исключил такую вероятность, указав, что в соответствии с российской военной доктриной оно не может быть использовано в подобных конфликтах, «в основном [речь идет о ситуациях], когда под угрозу поставлено существование государства».

Келин заявил, что Россия решит ситуацию на Украине «посредством операции, проводимой ограниченными конвенциональными средствами». «Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем число наших войск там. Нам представляется, что их достаточно, чтобы разобраться с ситуацией», — сказал он.

Российское Минобороны не раскрывало число военных, задействованных в операции на Украине. В конце февраля в ведомстве подчеркивали, что в боевых действиях принимают участие лишь военнослужащие по контракту и офицеры, срочников среди них нет. Однако позже министерство признало, что «обнаружилось несколько фактов» присутствия срочников в рядах военных на территории соседней страны; как говорил 9 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков, «практически все» из них уже выведены в Россию.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу. Ранее служить в армии по контракту могли россияне в возрасте до 40 лет, иностранцы — до 30. Теперь заключить контракт с российской армией можно до окончания трудоспособного возраста (до возраста выхода на пенсию).

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В военной операции на Украине также участвуют Росгвардия и формирования Донецкой и Луганской народных республик. Российские власти не раз говорили, что она идет «по плану, по графику», и подчеркивали, что в стране не будет мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая сообщил, что в боевых действиях на стороне Киева принимают участие 700 тыс. человек. Украина мобилизацию объявила.