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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу исключил участие срочников в боевых действиях на Украине

Министр обороны Шойгу заявил об отсутствии срочников в зоне военных действий на Украине

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Воинские части не направляют срочников в зону проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании, передает ТАСС.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сказал министр.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны сообщило о фактах попадания срочников в плен на Украине
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Игорь Конашенков

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Изначально представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что в военных действиях участвуют только офицеры и военнослужащие по контракту. Президент Владимир Путин 8 марта также говорил, что срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации.

Однако 9 марта в Минобороны сообщили, что некоторые части отправили срочников на Украину, но заверили, что почти всех уже вывезли обратно в Россию. При этом представитель ведомства сказал, что некоторые срочники из подразделения тыла попали в плен к украинским военным.

В тот же день Путин поручил найти виновных в отправке срочников на Украину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, до начала военной операции все командиры подразделений получили указание исключить использование срочников для выполнения любых задач на Украине.

Прокурор сообщил о наказанных офицерах за 600 срочников на Украине
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

6 мая экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская встретилась с матерями российских военных, которые попали в плен на Украине. Она говорила, что отправленные туда срочники до сих пор не вернулись.

7 июня прокурор Западного военного округа Артур Егиев доложил сенаторам, что в военных действиях на Украине участвовали 600 срочников. Около 12 офицеров привлекли к ответственности, а срочников вернули «в кратчайшие сроки», сказал он.

Теги
Сергей Шойгу Минобороны срочники Украина
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