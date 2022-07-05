Шойгу исключил участие срочников в боевых действиях на Украине
Воинские части не направляют срочников в зону проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании, передает ТАСС.
«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сказал министр.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Изначально представитель Минобороны Игорь Конашенков говорил, что в военных действиях участвуют только офицеры и военнослужащие по контракту. Президент Владимир Путин 8 марта также говорил, что срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации.
Однако 9 марта в Минобороны сообщили, что некоторые части отправили срочников на Украину, но заверили, что почти всех уже вывезли обратно в Россию. При этом представитель ведомства сказал, что некоторые срочники из подразделения тыла попали в плен к украинским военным.
В тот же день Путин поручил найти виновных в отправке срочников на Украину. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, до начала военной операции все командиры подразделений получили указание исключить использование срочников для выполнения любых задач на Украине.
6 мая экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская встретилась с матерями российских военных, которые попали в плен на Украине. Она говорила, что отправленные туда срочники до сих пор не вернулись.
7 июня прокурор Западного военного округа Артур Егиев доложил сенаторам, что в военных действиях на Украине участвовали 600 срочников. Около 12 офицеров привлекли к ответственности, а срочников вернули «в кратчайшие сроки», сказал он.