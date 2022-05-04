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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал чушью сообщения о планах объявить мобилизацию 9 мая

Информация о том, что Россия намерена 9 мая объявить войну Украине и ввести всеобщую мобилизацию, «это не правда, это чушь», к таким сообщениям не стоит прислушиваться, заявили в Кремле. Ранее о подобных планах Москвы сообщил CNN
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Данные западных СМИ о том, что президент Владимир Путин планирует провести в России всеобщую мобилизацию из-за ситуации на Украине, не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не правда, это чушь», — сказал Песков и добавил, что к таким сообщениям не стоит прислушиваться.

На вопрос о том, какова вероятность объявления войны 9 мая, пресс-секретарь заявил: «Никакова». «Мы уже ответили на этот вопрос, это чушь», — подчеркнул он.

Клишас заявил об отсутствии плана закрытия границ и мобилизации
Политика
Андрей Клишас

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на чиновников из США и других стран Запада, сообщил, что в День Победы Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России». Телеканал в том числе приводил заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в интервью LBC Radio о том, что Путин «попытается отказаться от того, чтобы называть происходящее на Украине «специальной операцией».

Как передавал CNN, объявление войны — это один из вариантов, которые рассматривают российские власти. По данным телеканала, 9 мая Москва может объявить о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик (их независимость власти признали 21 февраля). Такую вероятность допускали в начале месяца представитель Госдепа США Нед Прайс и американский посол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер. В то же время последний подчеркивал, что не может говорить о намерениях Москвы.

Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля, назвав ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны и защиту населения Донбасса от «геноцида».

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Песков назвал «чистыми утками» разговоры о военном положении в России
Политика
Дмитрий Песков

25 марта глава Конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в интервью РБК заявил, что власти России не планируют объявлять всеобщую мобилизацию. «Мобилизация не предусматривается, — рассказал он. — Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет».

Всеобщая мобилизация, закрытие границ, комендантские часы и ограничения перемещения внутри страны предусмотрены законом о военном положении. Он ни разу не применялся в России после принятия в 2002 году. Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», президент может объявить полную или частичную мобилизацию «в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации».

Путин, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, говорили, что Россия не хочет войны. Песков, в свою очередь, отмечал, что Россия является последним государством в Европе, которое «вообще хочет даже произносить это слово». В конце апреля Лавров обвинил НАТО в том, что альянс, поставляя Украине оружие, вступает в «прокси-войну» с Россией.

Всеобщая мобилизация и военное положение введены на Украине; Верховная рада продлила действие последнего до конца мая.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Владимир Путин всеобщая мобилизация Военная операция на Украине
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