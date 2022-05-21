Зеленский назвал сражающихся за Украину против России
В боевых действиях против российских сил на Украине принимают участие 700 тыс. человек, они дислоцированы по всей территории страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».
«На сегодня это 700 тысяч», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).
Зеленский выразил уверенность, что Украине требуется армия, значительно превышающая по численности прежние 250-260 тыс. человек. Он добавил, что именно это стало причиной подписания указа в начале февраля этого года, который предполагал увеличение численности ВСУ на 100 тыс. человек в течение трех лет.
Президент Украины отметил, что российские силы перед началом спецоперации перебросили войска в Крым, Белоруссию и на другие направления, добавив, что «на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы». Информация о возможном начале боевых действий поступала с конца прошлого года, продолжил он, указав, что «дьявол кроется в деталях», и было не ясно, какими будут следующие действия Москвы. Россия не называла численность группировки войск, участвующих в военной операции на Украине.
Конец боевым действиям между российскими и украинскими силами будет положен дипломатическим путем, уверен Зеленский. По его мнению, «победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии». Он пояснил, что есть «некоторые вещи», завершение которых возможно лишь с помощью диалога, поскольку Киев хочет «вернуть все», а Москва «хочет все не отдать»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The Wall Street Journal, что Киев намерен вести боевые действия до того момента, пока российские силы не покинут территорию страны. «Я не знаю никаких границ [Украины], кроме границ 1991 года», — подчеркнул он.
В конце мая прошлого года на фоне обострения ситуации вокруг Украины в Киеве предложили увеличить численность ВСУ с 250 тыс. человек до 261 тыс. Соответствующий законопроект был внесен в Раду и принят. В конце июля Зеленский подписал его.
Позднее, 1 февраля 2021 года, президент Украины подписал указ о создании 20 армейских бригад в составе вооруженных сил страны и увеличении численности ВСУ на 100 тыс. человек в течении трех лет. Документ также закрепил процесс перехода страны к профессиональной армии, повышение минимальной зарплаты военного до уровня не ниже трех МРОТ, увеличение срока действия контрактов и других мер.
«Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир, мир в Украине», — пояснил Зеленский.
Россия начала спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал свои действия стремлением к «денацификации» и демилитаризации соседнего государства, утверждая, что официальный Киев вел политику «геноцида» к мирным жителям востока Украины.
Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.