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Военная операция на Украине ,  

В Кремле назвали «чистыми фейками» британские статьи о мобилизации

Россия не планирует объявлять о массовой мобилизации, эта информация — фейк, заявил Песков. Так он прокомментировал данные источников The Guardian и Independent, что об этом будет «вот-вот» объявлено
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Данные британских СМИ о намерении в ближайшее время объявить в России массовую мобилизацию являются фейками, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это чистые фейки», — подчеркнул он.

Ранее о планах объявить в России массовую мобилизацию сообщили The Guardian, Independent и Daily Record со ссылкой на источники среди западных официальных лиц. По словам собеседников изданий, об этом «вот-вот» будет объявлено.

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Аналогичное предположение о скором намерении Кремля объявить о мобилизации приводило в середине июня агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Они отметили, что это решение для Кремля является нежелательным, поскольку может вызвать сомнения среди россиян. Песков назвал эту информацию «лживым информационным вбросом».

Данные о планируемой мобилизации также появлялись в зарубежных СМИ со ссылкой на слова официальных лиц перед 9 мая. В частности, CNN писал о намерении Путина официально объявить войну Украине, что должно позволить России «полностью мобилизовать резервы». Телеканал также привел заявление британского министра обороны Бена Уоллеса в эфире LBC: он предположил, что в России скоро объявят мобилизацию и откажутся от термина «специальная операция» для описания происходящего на Украине. Уоллес отметил при этом, что соответствующей информации у него нет.

Песков тогда отверг эти заявления, назвав их чушью. В ответ на вопрос о том, какова вероятность объявления войны 9 мая, он сказал: «Никакова».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Песков мобилизация фейк Военная операция на Украине

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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