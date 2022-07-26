Великобритания ввела санкции против почти 30 российских губернаторов

Под британские санкции попали главы Московской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской и других областей. Помимо губернаторов санкции введены в отношении министра юстиции Чуйченко и членов правительств ДНР и ЛНР

Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Власти Великобритании расширили список лиц, в отношении которых королевством введены санкционные ограничения. В число тех, кому запрещен въезд в Британию, а активы подлежат заморозке, включены 29 губернаторов регионов России.

Под санкции попали, в частности, главы граничащих с Украиной регионов:

губернатор Курской области Роман Старовойт;

губернатор Брянской области Александр Богомаз;

губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, под санкции попали главы и врио губернаторов Московской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Чувашия и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа и Севастополя.

Также в списке оказались министр юстиции Константин Чуйченко, глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

В середине марта под британскими санкциями оказался московский мэр Сергей Собянин, в конце июля ограничения против него ввели в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкционных мер.

Читайте на РБК Pro Pro Как просить повышения зарплаты: 9 правил Как просить повышения зарплаты: 9 правил Инструкции Pro Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать Статьи Pro Эффект Lehman Brothers: почему крах Celsius угрожает всему крипторынку Эффект Lehman Brothers: почему крах Celsius угрожает всему крипторынку Статьи Pro До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году Инструкции Pro 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам Статьи

Кроме того, европейские страны в январе 2020 года одобрили ограничения против Михаила Развожаева за причастность к выборам в Крыму. «Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных «запретительных» списках», — рассказал он тогда.

В Кремле настаивают на неэффективности и незаконности санкций, заявляя, что ограничительные меры ни разу не приводили к смене политики страны. Представитель президента Дмитрий Песков называл происходящее «безумством санкционных ограничений». Он отметил, что на Россию сейчас приходится наиболее мощная санкционная нагрузка в истории.

Он также счел «переходом грани разумности» санкции против президента Владимира Путина. Евросоюз и Великобритания ввели их 25 февраля, позднее Лондон включил в список бывшую жену президента Людмилу Путину, его родственников и олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву (как главу совета директоров Национальной медиа группы).