Великобритания ввела санкции против почти 30 российских губернаторов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Песков увидел «ростки здравого смысла» в ситуации с транзитом через Литву Политика, 14:53
«Динамо» объявило о переходе парагвайского футболиста Фернандеса Спорт, 14:49
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 14:41
Шрёдер приехал «в отпуск» в Москву Политика, 14:37
Чимаев перед боем с Диасом заявил, что в Чечне таких «едят на завтрак» Спорт, 14:34
Борисов доложил Путину о планах уйти с МКС и создать российскую станцию Политика, 14:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:30
Петр Ян назвал свои главные ошибки в матче-реванше за чемпионский титул Спорт, 14:29
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Акции «Яндекса» выросли на 6% на фоне роста выручки и прибыли Инвестиции, 14:22
В результате атаки с территории Украины в Брянской области погиб человек Политика, 14:18
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Песков анонсировал заявление «Газпрома» по «Северному потоку-1» Политика, 14:02
В банкоматах Кубы начали принимать карты «Мир» Финансы, 13:56
Война санкций ,  
0 

Великобритания ввела санкции против почти 30 российских губернаторов

Под британские санкции попали главы Московской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской и других областей. Помимо губернаторов санкции введены в отношении министра юстиции Чуйченко и членов правительств ДНР и ЛНР
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Власти Великобритании расширили список лиц, в отношении которых королевством введены санкционные ограничения. В число тех, кому запрещен въезд в Британию, а активы подлежат заморозке, включены 29 губернаторов регионов России.

Под санкции попали, в частности, главы граничащих с Украиной регионов:

  • губернатор Курской области Роман Старовойт;
  • губернатор Брянской области Александр Богомаз;
  • губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Кроме того, под санкции попали главы и врио губернаторов Московской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Чувашия и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа и Севастополя.

Также в списке оказались министр юстиции Константин Чуйченко, глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами
Финансы
Фото:Finn Winkler / dpa / Global Look Press

В середине марта под британскими санкциями оказался московский мэр Сергей Собянин, в конце июля ограничения против него ввели в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкционных мер.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Эффект Lehman Brothers: почему крах Celsius угрожает всему крипторынку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи

Кроме того, европейские страны в январе 2020 года одобрили ограничения против Михаила Развожаева за причастность к выборам в Крыму. «Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных «запретительных» списках», — рассказал он тогда.

Португалия подтвердила заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями
Политика

В Кремле настаивают на неэффективности и незаконности санкций, заявляя, что ограничительные меры ни разу не приводили к смене политики страны. Представитель президента Дмитрий Песков называл происходящее «безумством санкционных ограничений». Он отметил, что на Россию сейчас приходится наиболее мощная санкционная нагрузка в истории.

Он также счел «переходом грани разумности» санкции против президента Владимира Путина. Евросоюз и Великобритания ввели их 25 февраля, позднее Лондон включил в список бывшую жену президента Людмилу Путину, его родственников и олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву (как главу совета директоров Национальной медиа группы).

Песков сообщил о безразличном отношении Путина к санкциям против него
Политика
Владимир Путин

Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания санкции Роман Старовойт Александр Богомаз Александр Гусев Андрей Воробьев Валерий Лимаренко Константин Чуйченко Евгений Куйвашев
Материалы по теме
Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика
Политика
Посольство Великобритании в России не стало менять адрес на площадь ЛНР
Политика
Великобритания запретит импорт угля и нефти из России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter