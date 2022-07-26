Великобритания ввела санкции против почти 30 российских губернаторов
Власти Великобритании расширили список лиц, в отношении которых королевством введены санкционные ограничения. В число тех, кому запрещен въезд в Британию, а активы подлежат заморозке, включены 29 губернаторов регионов России.
Под санкции попали, в частности, главы граничащих с Украиной регионов:
- губернатор Курской области Роман Старовойт;
- губернатор Брянской области Александр Богомаз;
- губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Кроме того, под санкции попали главы и врио губернаторов Московской, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Чувашия и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа и Севастополя.
Также в списке оказались министр юстиции Константин Чуйченко, глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов.
В середине марта под британскими санкциями оказался московский мэр Сергей Собянин, в конце июля ограничения против него ввели в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкционных мер.
Кроме того, европейские страны в январе 2020 года одобрили ограничения против Михаила Развожаева за причастность к выборам в Крыму. «Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных «запретительных» списках», — рассказал он тогда.
В Кремле настаивают на неэффективности и незаконности санкций, заявляя, что ограничительные меры ни разу не приводили к смене политики страны. Представитель президента Дмитрий Песков называл происходящее «безумством санкционных ограничений». Он отметил, что на Россию сейчас приходится наиболее мощная санкционная нагрузка в истории.
Он также счел «переходом грани разумности» санкции против президента Владимира Путина. Евросоюз и Великобритания ввели их 25 февраля, позднее Лондон включил в список бывшую жену президента Людмилу Путину, его родственников и олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву (как главу совета директоров Национальной медиа группы).