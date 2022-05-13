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Британия ввела санкции против родственников и бывшей жены Путина

Под ограничения попали родственники Владимира Путина, а также его друзья и знакомые, в том числе Роман, Михаил и Игорь Путины. Кроме того, под санкции попали олимпийская чемпионка Алина Кабаева и ее бабушка
Людмила Очеретная
Людмила Очеретная (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Великобритания внесла еще 12 человек в санкционный список. Под санкции, в частности, попала бывшая жена президента Владимира Путина Людмила Очеретная. В сообщении утверждается, что «есть основания полагать, что она имела отношение к дестабилизации на Украине».

Также ограничения коснулись олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой (как главы совета директоров Национальной медиа группы) и ее бабушки Анны Зацепилиной. Зацепилина, по данным британских властей, получила собственность от Геннадия Тимченко.

Под санкции попали родственники президента: двоюродный брат бывший вице-президент «Мастер банка» Игорь Путин (по данным британских властей, директор порта «Печенга»), его сын Роман Путин (по данным британских властей, глава совета директоров группы МРТ), двоюродный брат президента и заместитель председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаил Путин, племянник главы государства акционер банка «Россия», ключевой акционер Национальной медиагруппы Михаил Шеломов.

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Помимо них, под ограничения попал однокурсник Владимира Путина Виктор Хмарин (владелец «Нефтепродуктсервиса»), глава порта «Геленджик» Владимир Колбин, совладелец и глава «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александр Плехов, старый знакомый Путина, член совета директоров СОГАЗа Михаил Клишин, глава «Газфонда» Юрий Шамалов (сын старого друга президента Николая Шамалова).

В общей сложности под британские санкции попали уже 1267 россиян. Среди них российские политики, бизнесмены, представители государственных изданий.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
санкции Великобритания Алина Кабаева Людмила Очеретная Владимир Путин Николай Шамалов Петр Колбин Виктор Хмарин
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