Британия ввела санкции против родственников и бывшей жены Путина

Под ограничения попали родственники Владимира Путина, а также его друзья и знакомые, в том числе Роман, Михаил и Игорь Путины. Кроме того, под санкции попали олимпийская чемпионка Алина Кабаева и ее бабушка

Людмила Очеретная (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Великобритания внесла еще 12 человек в санкционный список. Под санкции, в частности, попала бывшая жена президента Владимира Путина Людмила Очеретная. В сообщении утверждается, что «есть основания полагать, что она имела отношение к дестабилизации на Украине».

Также ограничения коснулись олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой (как главы совета директоров Национальной медиа группы) и ее бабушки Анны Зацепилиной. Зацепилина, по данным британских властей, получила собственность от Геннадия Тимченко.

Под санкции попали родственники президента: двоюродный брат бывший вице-президент «Мастер банка» Игорь Путин (по данным британских властей, директор порта «Печенга»), его сын Роман Путин (по данным британских властей, глава совета директоров группы МРТ), двоюродный брат президента и заместитель председателя правления «СОГАЗ страхование» Михаил Путин, племянник главы государства акционер банка «Россия», ключевой акционер Национальной медиагруппы Михаил Шеломов.

Помимо них, под ограничения попал однокурсник Владимира Путина Виктор Хмарин (владелец «Нефтепродуктсервиса»), глава порта «Геленджик» Владимир Колбин, совладелец и глава «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александр Плехов, старый знакомый Путина, член совета директоров СОГАЗа Михаил Клишин, глава «Газфонда» Юрий Шамалов (сын старого друга президента Николая Шамалова).

В общей сложности под британские санкции попали уже 1267 россиян. Среди них российские политики, бизнесмены, представители государственных изданий.