ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма
В санкционный список ЕС по Украине включены семь человек, причастных к организации проведения выборов в Крыму, сообщается на сайте Евросовета.
В список вошли:
- Сергей Даниленко, председатель городской избирательной комиссии Севастополя
- Лидия Басова, заместитель главы горизбиркома Севастополя
- Екатерина Пыркова, секретарь горизбиркома Севастополя
- Екатерина Алтабаева, член Совфеда от Севастополя
- Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров Республики Крым
- Владимир Немцев, председатель заксобрания Севастополя
- Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя
Действия этих людей, связанные с выборами, подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в заявлении.