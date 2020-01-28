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ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма

Под санкциями оказались председатель совета министров Крыма, врио главы Севастополя и сотрудники горизбиркома. ЕС считает, что, участвуя в организации выборов на полуострове, они навредили Украине
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В санкционный список ЕС по Украине включены семь человек, причастных к организации проведения выборов в Крыму, сообщается на сайте Евросовета.

В список вошли:

  • Сергей Даниленко, председатель городской избирательной комиссии Севастополя
  • Лидия Басова, заместитель главы горизбиркома Севастополя
  • Екатерина Пыркова, секретарь горизбиркома Севастополя
  • Екатерина Алтабаева, член Совфеда от Севастополя
  • Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров Республики Крым
  • Владимир Немцев, председатель заксобрания Севастополя
  • Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя

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Действия этих людей, связанные с выборами, подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в заявлении.

Общее число лиц, находящихся в санкционном списке, выросло до 177. Индивидуальные санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки в ЕС.

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24 января стало известно, что Кипр заблокировал принятие нового санкционного списка против крымских чиновников. Агентство Reuters связывало это с тем, что Никосия пытается добиться от Евросоюза реакции на действия Турции, которая пытается разрабатывать нефтегазовые месторождения у берегов Кипра. Однако МИД Кипра официально опроверг эту версию. По версии властей страны, отказ согласовать санкции против россиян был связан с желанием внимательнее ознакомиться с санкционным списком.

Организация выборов в Крыму не впервые становится поводом для введения санкций против россиян. В мае 2018 года Евросоюз ввел ограничения против пяти членов избиркомов в Крыму и Севастополе. Они принимали участие в организации голосования на выборах президента в марте того же года.

Санкции против физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении суверенитета Украины, власти ЕС впервые ввели в 2014 году. С тех пор Брюссель неоднократно продлевал их действие и расширял санкционные списки. 

Авторы: Георгий Тадтаев, Константин Нагаев
Теги: Крым, санкции, ЕС
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