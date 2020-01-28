ЕС ввел санкции против севастопольского губернатора и главы кабмина Крыма

Под санкциями оказались председатель совета министров Крыма, врио главы Севастополя и сотрудники горизбиркома. ЕС считает, что, участвуя в организации выборов на полуострове, они навредили Украине

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В санкционный список ЕС по Украине включены семь человек, причастных к организации проведения выборов в Крыму, сообщается на сайте Евросовета.

В список вошли:

Сергей Даниленко, председатель городской избирательной комиссии Севастополя

Лидия Басова, заместитель главы горизбиркома Севастополя

Екатерина Пыркова, секретарь горизбиркома Севастополя

Екатерина Алтабаева, член Совфеда от Севастополя

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров Республики Крым

Владимир Немцев, председатель заксобрания Севастополя

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя

Действия этих людей, связанные с выборами, подорвали или угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в заявлении.