Португалия подтвердила заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями
Власти Португалии изучают заявки на получение гражданства от двух «олигархов», один из которых находится под американскими санкциями, сообщил Reuters со ссылкой на заявление португальского правительства.
В Минюсте Португалии сообщили, что заявления двух мужчин о получении гражданства «ожидают рассмотрения», не уточнив подробностей, пишет агентство.
Газета Publico ранее сообщила, что португальское гражданство в декабре 2019 года получил российский бизнесмен Андрей Раппопорт (его состояние в 2022 году Forbes оценил в $1,2 млрд). Еще двое — израильский бизнесмен Лев Леваев, а также российский предприниматель Год Нисанов ожидают решения по предоставлению гражданства Португалии, написало издание. РБК обратился за комментарием к представителю Года Нисанова.
The Portugal News со ссылкой Publico пишет, что все указанные бизнесмены, а также Роман Абрамович, который ранее получил гражданство Португалии, получили документы от Еврейской общины Порту (Comunidade Israelita do Porto, CIP), подтверждающие их сефардское происхождение. Евреи-сефарды были изгнаны из Португалии и Испании в XV веке. Сейчас в этих странах есть законодательство, позволяющее их потомкам получить гражданство в упрощенном порядке.
Год Нисанов — сооснователь компании «Киевская площадь», среди активов которой агрокластер «Фуд Сити», торгово-развлекательный центр «Европейский», гастромаркет «Депо», гостиница «Украина» в Москве. Нисанов попал под санкции США в начале июня. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.
Лев Леваев — израильский бизнесмен, которого СМИ упоминают как «короля бриллиантов». По версии Forbes, ему принадлежит интегрированная алмазная компания с шахтами в Южной Африке, а также контрольный пакет в Africa Israel Investments, которая специализируется на недвижимости и строительстве. В 2018 году издание оценивало состояние Леваева в $1 млрд. Publico называет бизнесмена партнером богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, а также «близким» к президенту России Владимиру Путину.
В январе 2022 года португальские власти начали проверять законность выдачи гражданства Роману Абрамовичу. В марте в рамках расследования был задержан раввин Даниэль Литвак, который выдал выдал документ, позволивший бизнесмену получить гражданство. Литвак перед задержанием собирался уехать в Израиль.
На фоне расследования в Португалии изменили закон о натурализации потомков сефердских евреев, добавив туда условие, что претендент на гражданство должен иметь тесные связи с Португалией. Министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва объяснил, что поправки позволят избежать манипуляций.