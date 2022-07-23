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Португалия подтвердила заявку на гражданство от «олигарха» под санкциями

Газета Publico ранее сообщила, что ответа по заявлениям на получение российского гражданства ожидают российский предприниматель Год Нисанов и израильский бизнесмен Лев Леваев

Власти Португалии изучают заявки на получение гражданства от двух «олигархов», один из которых находится под американскими санкциями, сообщил Reuters со ссылкой на заявление португальского правительства.

В Минюсте Португалии сообщили, что заявления двух мужчин о получении гражданства «ожидают рассмотрения», не уточнив подробностей, пишет агентство.

Газета Publico ранее сообщила, что португальское гражданство в декабре 2019 года получил российский бизнесмен Андрей Раппопорт (его состояние в 2022 году Forbes оценил в $1,2 млрд). Еще двое — израильский бизнесмен Лев Леваев, а также российский предприниматель Год Нисанов ожидают решения по предоставлению гражданства Португалии, написало издание. РБК обратился за комментарием к представителю Года Нисанова.

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The Portugal News со ссылкой Publico пишет, что все указанные бизнесмены, а также Роман Абрамович, который ранее получил гражданство Португалии, получили документы от Еврейской общины Порту (Comunidade Israelita do Porto, CIP), подтверждающие их сефардское происхождение. Евреи-сефарды были изгнаны из Португалии и Испании в XV веке. Сейчас в этих странах есть законодательство, позволяющее их потомкам получить гражданство в упрощенном порядке.

Год Нисанов — сооснователь компании «Киевская площадь», среди активов которой агрокластер «Фуд Сити», торгово-развлекательный центр «Европейский», гастромаркет «Депо», гостиница «Украина» в Москве. Нисанов попал под санкции США в начале июня. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.

Лев Леваев — израильский бизнесмен, которого СМИ упоминают как «короля бриллиантов». По версии Forbes, ему принадлежит интегрированная алмазная компания с шахтами в Южной Африке, а также контрольный пакет в Africa Israel Investments, которая специализируется на недвижимости и строительстве. В 2018 году издание оценивало состояние Леваева в $1 млрд. Publico называет бизнесмена партнером богатейшей женщины Африки, дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, а также «близким» к президенту России Владимиру Путину.

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В январе 2022 года португальские власти начали проверять законность выдачи гражданства Роману Абрамовичу. В марте в рамках расследования был задержан раввин Даниэль Литвак, который выдал выдал документ, позволивший бизнесмену получить гражданство. Литвак перед задержанием собирался уехать в Израиль.

На фоне расследования в Португалии изменили закон о натурализации потомков сефердских евреев, добавив туда условие, что претендент на гражданство должен иметь тесные связи с Португалией. Министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва объяснил, что поправки позволят избежать манипуляций.

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Теги
Кирилл Соколов
гражданство Португалия Год Нисанов Лев Леваев Андрей Раппопорт
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