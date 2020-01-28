В Крыму оценили новые персональные санкции ЕС

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на попадание в санкционный список Европейского союза.

«Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных «запретительных» списках», — цитирует Развозжаева «РИА Новости Крым».

По его словам, введение против него санкций ничего не изменит, поскольку у него никогда не было зарубежных активов. Кроме того, Развожаев отметил, что его не волнует запрет на поездки в европейские страны, поскольку он и раньше «предпочитал отдых в России».

Ранее 28 января ЕС включил семь новых человек в санкционный список по Украине. Среди них оказались председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, врио главы Севастополя Михаил Развожаев и сотрудники горизбиркома.

Председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, который также попал под санкции ЕС, заявил, что рад тому, что его внесли в санкционный список, передает «РИА Новости Крым». По его словам, так он оказался в компании «достойных людей», которые защищают интересы жителей Крыма и Севастополя. В целом, по его словам, говорить о санкциях ЕС спустя шесть лет после присоединения Крыма к России «просто смешно».