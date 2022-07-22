Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами
В рамках контроля исполнения санкций британские власти уделяют внимание операциям в криптовалютах и действиям посредников россиян в Лондоне, следует из совместного бюллетеня государственных криминалистов Великобритании, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT). Рекомендации готовили Национальный центр экономических преступлений (NECC), межведомственное подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI).
После начала специальной военной операции России на Украине Великобритания ввела санкции против ряда российских граждан и компаний, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.
Какие методы обхода санкций увидел Лондон
- Подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.
- Использовать альтернативные способы платежей, например криптовалюты, «для обхода санкций и ограниченного доступа к платежной системе SWIFT». В настоящее время ряд крупных российских банков отключены от SWIFT, из-за чего не могут проводить международные транзакции. Те банки, которые не находятся под санкциями, самостоятельно отменили или усложнили проведение операций через нее. Также иностранные банки, которые участвуют в проведении переводов из России, усилили их проверку, что привело к росту отмен и увеличению сроков проведения операций.
- Значительные средства переводятся с помощью криптоактивов, говорится в документе. Там отмечается, что основным барьером для масштабирования этой схемы является размер рынка криптовалют, а «прозрачный характер» блокчейна может снизить привлекательность криптовалют для обхода санкций.
- Также может использоваться передача управления пакетами акций членам семьи или партнерам, снижают долю собственности ниже порога в 50%.
- Подсанкционное лицо может заявить, что отказалось от актива, но «весьма вероятно», что оно сохранит свое влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников (физических лиц и компаний), подчеркивают авторы доклада. Такими посредниками могут быть адвокаты, менеджеры по связям с общественностью, бухгалтеры, консультанты по инвестициям, агенты по недвижимости и т.п.
Какие еще санкции ввела Великобритания
Министерством внешней торговли Великобритании 21 июля объявило, что королевство введет санкции на импорт из России нефти и нефтепродуктов, угля и золота, а также приобретение, поставку и доставку прямо или косвенно этих товаров. Санкции также распространяются на предоставление технической помощи, финансовых услуг, средств и посреднических услуг, связанных с этими товарами.
Ранее Великобритания запретила экспорт в Россию предметов роскоши, что должно затронуть автомобили, дорогую одежду и произведения искусства.
Под британскими санкциями находятся и российские банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, МКБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. Их активы и счета заморожены, а проведение расчетных операций в фунтах стерлингов запрещено.
Ограничения введены и против крупных компаний, в том числе «Аэрофлота», Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, Уралвагонзавода, АЛРОСА, «Совкомфлота», «РусГидро», РЖД и других.