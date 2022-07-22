Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами

Россияне, попавшие под санкции, могут использовать криптовалюты, привлекать подставных лиц и пользоваться услугами лондонских посредников, пишут британские криминалисты. В их поле зрения попадают переводы в Турцию, ОАЭ и Китай

Фото: Finn Winkler / dpa / Global Look Press

В рамках контроля исполнения санкций британские власти уделяют внимание операциям в криптовалютах и действиям посредников россиян в Лондоне, следует из совместного бюллетеня государственных криминалистов Великобритании, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT). Рекомендации готовили Национальный центр экономических преступлений (NECC), межведомственное подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI).

После начала специальной военной операции России на Украине Великобритания ввела санкции против ряда российских граждан и компаний, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Какие методы обхода санкций увидел Лондон

Подсанкционные лица имеют возможность «прямо или косвенно» переводить активы в не поддерживающие санкции юрисдикции: ОАЭ, Турция, Китай, Бразилия, Индия и страны бывшего СССР, за исключением Украины и Балтийских стран.

Использовать альтернативные способы платежей, например криптовалюты, «для обхода санкций и ограниченного доступа к платежной системе SWIFT». В настоящее время ряд крупных российских банков отключены от SWIFT, из-за чего не могут проводить международные транзакции. Те банки, которые не находятся под санкциями, самостоятельно отменили или усложнили проведение операций через нее. Также иностранные банки, которые участвуют в проведении переводов из России, усилили их проверку, что привело к росту отмен и увеличению сроков проведения операций.

Значительные средства переводятся с помощью криптоактивов, говорится в документе. Там отмечается, что основным барьером для масштабирования этой схемы является размер рынка криптовалют, а «прозрачный характер» блокчейна может снизить привлекательность криптовалют для обхода санкций.

Также может использоваться передача управления пакетами акций членам семьи или партнерам, снижают долю собственности ниже порога в 50%.

Подсанкционное лицо может заявить, что отказалось от актива, но «весьма вероятно», что оно сохранит свое влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников (физических лиц и компаний), подчеркивают авторы доклада. Такими посредниками могут быть адвокаты, менеджеры по связям с общественностью, бухгалтеры, консультанты по инвестициям, агенты по недвижимости и т.п.

Читайте на РБК Pro Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Откуда берутся «нервные» привычки и как от них избавиться Инструкции Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи