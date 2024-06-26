МИД отверг обвинения Армении в захвате и передаче Карабаха Азербайджану
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ, когда обвинил Россию в захвате и передаче Нагорного Карабаха Азербайджану, заявила на полях Петербургского международного юридического форума официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ, — сказала она (цитата по ТАСС). — Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?»
Захарова сочла «безответственным и уничижительным» отношение Григоряна к «исторической памяти своей нации», в которой «так живы трагические страницы новейшей истории».
Григорян заявил, что Москва «отобрала» Нагорный Карабах, когда Ереван полностью от нее зависел, после чего передала его Баку и «ушла». «Без разрешения России войны бы не было», — сказал он. Секретарь Совбеза добавил, что изменение политического курса Армении приведет к стабильности.
Россия разместила около 2 тыс. миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора согласно договоренностям 2020 года. Они должны были оставаться там в течение пяти лет — до 2025 года.
провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование и перешла под контроль Азербайджана. Подавляющее большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.
Этому предшествовало несколько месяцев обстрелов и проникновений диверсионно-разведывательных групп на подконтрольные сторонам территории, Баку и Ереван возлагали ответственность друг на друга. Также Азербайджан с конца 2022 года блокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывала Армению и Карабах.
После начала боевых действий Армения просила принять меры для их прекращения членов Совета Безопасности ООН и российских миротворцев. В МИД России указывали на признание Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года Нагорного Карабаха частью Азербайджана, что повлияло на исход конфликта. В Кремле отмечали, что азербайджанские военнослужащие де-юре ведут боевые действия на своей территории.
После этих событий отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. По словам премьера Армении Никола Пашиняна, российские миротворцы не предоставили защиту мирному населению региона. В Кремле отвергали эти обвинения и отмечали, что действия контингента соответствовали «духу и букве» подписанных документов.
Пашинян также заявлял о заморозке членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) по причине невыполнения ею своих обязательств перед Ереваном. Позднее он пообещал выйти из организации, назвав ее «союзом-пузырем». Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял о сохранении всех обязательств перед Арменией.
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