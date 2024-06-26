 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Совбезе Армении обвинили Россию в передаче Карабаха Азербайджану

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Россия захватила Карабах и передала его Баку
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Россия «захватила» Нагорный Карабах и передала его Баку, считает секретарь Совбеза Армении. В Кремле заявляли, что действия миротворцев, введенных в Карабах, соответствовали соглашениям с Ереваном
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Россия «захватила» Нагорный Карабах, после чего передала его Азербайджану, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Его слова передает Armenpress.

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — сказал он.

Григорян пояснил свою мысль тем, что зависимость Армении от России «привела к войне», и изменение политического курса обернется стабильностью.

РБК обратился за комментарием в МИД России и посольство России в Армении.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) были размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. Штаб командования миротворческими силами России располагался в районе Степанакертского аэропорта, в населенном пункте Иванян. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Миротворцы должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года.

Однако в сентябре 2023 год Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», результатом которой стало прекращение ее существования. Непризнанная республика вместе с армянским населением перешла под контроль Баку.

Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах
Политика
Фото:Григорий Печорин / РИА Новости

После этого отношения Еревана и Москвы резко ухудшились. В частности, армянский премьер Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в непредоставлении защиты мирному населению Карабаха. В Кремле в свою очередь отвергали подобные заявления, указывая на действия контингента «согласно духу и букве» документов, подписанных между Россией и Арменией.

Пашинян также заявлял о заморозке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) из-за невыполнения ею своих обязательств перед Ереваном. Позднее он анонсировал выход из состава организации, назвав ее «союзом-пузырем». Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял о сохранении всех обязательств перед Ереваном.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Екатерина Постникова
Армения Азербайджан Россия Нагорный Карабах
Материалы по теме
Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах
Политика
Алиев предложил Армении попросить ОБСЕ о роспуске группы по Карабаху
Политика
Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 25 июн, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 25 июн, 17:34
Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум Бизнес, 14:40
Россиянка разгромила третью ракетку Украины на турнире WTA в Германии Спорт, 14:32
Шувалова переназначили главой ВЭБ.РФ Экономика, 14:31
Суперкомпьютер оценил шансы Украины на победу в третьем матче на Евро Спорт, 14:30
Ярмарка возможностей: как стать поставщиком столицы Отрасли, 14:29
Основателя «Полит.ру» оштрафовали на ₽150 тыс. за дискредитацию армии Политика, 14:29
Джулиан Ассанж вышел на свободу и прилетел в Австралию Политика, 14:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-тренер сборной России по волейболу возглавил польский клуб Спорт, 14:23
WSJ узнала об отставке двух чиновников на Украине из-за связей с Западом Политика, 14:23
Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории Политика, 14:19
Все о пенсии работающего пенсионера: сколько и как получить, индексация Инвестиции, 14:13
Последние матчи группового этапа. Что происходит на Евро Спорт, 14:05
Названы популярные страны для покупки недвижимости у россиян в 2024 году Недвижимость, 14:05
В Совбезе Армении обвинили Россию в передаче Карабаха Азербайджану Политика, 14:04