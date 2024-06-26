В Совбезе Армении обвинили Россию в передаче Карабаха Азербайджану

Россия «захватила» Нагорный Карабах и передала его Баку, считает секретарь Совбеза Армении. В Кремле заявляли, что действия миротворцев, введенных в Карабах, соответствовали соглашениям с Ереваном

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Россия «захватила» Нагорный Карабах, после чего передала его Азербайджану, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Его слова передает Armenpress.

«Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — сказал он.

Григорян пояснил свою мысль тем, что зависимость Армении от России «привела к войне», и изменение политического курса обернется стабильностью.

РБК обратился за комментарием в МИД России и посольство России в Армении.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) были размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года. Штаб командования миротворческими силами России располагался в районе Степанакертского аэропорта, в населенном пункте Иванян. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Миротворцы должны были оставаться в регионе в течение пяти лет — до 2025 года.

Однако в сентябре 2023 год Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», результатом которой стало прекращение ее существования. Непризнанная республика вместе с армянским населением перешла под контроль Баку.

После этого отношения Еревана и Москвы резко ухудшились. В частности, армянский премьер Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в непредоставлении защиты мирному населению Карабаха. В Кремле в свою очередь отвергали подобные заявления, указывая на действия контингента «согласно духу и букве» документов, подписанных между Россией и Арменией.

Пашинян также заявлял о заморозке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) из-за невыполнения ею своих обязательств перед Ереваном. Позднее он анонсировал выход из состава организации, назвав ее «союзом-пузырем». Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявлял о сохранении всех обязательств перед Ереваном.