Какими могут быть итоги азербайджанской операции в Карабахе Баку объявил о проведении в регионе «антитеррористических мероприятий»

Азербайджанские «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе призваны окончательно решить карабахский вопрос, говорят эксперты. А в Ереване начались протесты против правительства Никола Пашиняна

Вид на город Степанакерт (Фото: oldhike / ТАСС)

Что Азербайджан предпринял в Нагорном Карабахе

Во вторник, 19 сентября, артиллерия Азербайджана начала наносить удары по Нагорному Карабаху. Как говорится в заявлении азербайджанского Минобороны, это «антитеррористические мероприятия локального характера», предпринятые в ответ на действия армянской стороны, проведшей несколько диверсий против военнослужащих и мирных граждан Азербайджана.

МИД Армении днем 19 сентября сделал два заявления. В первом, выпущенном до заявления азербайджанского Минобороны, он предупредил о «новой военной эскалации в регионе, начале конкретных действий, направленных на проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе». Во втором обвинил Азербайджан в развязывании «широкомасштабной агрессии против народа Нагорного Карабаха, чтобы довести до завершения свою политику этнических чисток».

У Вооруженных сил Азербайджана несколько официально заявленных целей, среди которых — обеспечение положений Трехстороннего заявления, которым закончилась война 2020 года; а также разоружение и вывод формирований Вооруженных сил Армении с территорий НКР, восстановление там конституционного строя Азербайджанской Республики. МИД уточнил после заявления военных, что «единственный способ достичь мира и стабильности в регионе — это полный и без дополнительных условий вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск марионеточного режима».

Вечером в интервью Reuters заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выразился еще яснее: «Намерение Азербайджана — закрыть главу вражды и конфронтации [с Арменией] <...> Мы больше не можем терпеть наличие таких вооруженных сил на нашей территории, а также структуры, которая ежедневно бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана».

Баку называет Карабахским регионом или Карабахским экономическим районом всю территорию Нагорного Карабаха — как ту, контроль над которой он восстановил по итогам второй карабахской войны 2020 года, так и ту, что продолжала быть де-факто независимой Нагорно-Карабахской республикой со столицей в Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди). В состав Карабахского экономического района, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева, входят город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы.

По данным Армении и непризнанной НКР, удары наносились с применением беспилотников и артиллерии. По заявлению армянского премьера Никола Пашиняна, проводилась и наземная операция.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в середине дня привел такие данные о жертвах обстрелов: «Среди мирного населения зафиксировано двое погибших (один ребенок), 26 раненых (11 детей)» (его процитировало агентство АРКА). Азербайджан отчитался об уничтожении одной РЛС, узла связи, склада боеприпасов и огневых точек противника.

Новые военные действия в Карабахе начались практически в третью годовщину начала второй карабахской войны (27 сентября — 10 ноября 2020 года), по итогам которой НКР потеряла контроль над большей частью территории региона, а в зону, оставшуюся под контролем армянских сил, были введены российские миротворцы.

Почему Баку решился на военную операцию

Неразрешенность армяно-азербайджанского конфликта по итогам второй карабахской войны эксперты назвали основной причиной продолжавшейся в последнее время эскалации. После окончания войны Армения и Азербайджан начали переговоры о заключении мирного договора и делимитации границ. Пашинян допускал даже, что договор будет подписан до конца нынешнего года. Однако после нескольких раундов встреч результат так и не был достигнут, препятствием стал статус Нагорного Карабаха, хотя армянский премьер несколько раз публично заявил, что «Карабах — это Азербайджан».

«Причиной начала Азербайджаном операции стало то, что Баку начал видеть в попытках Еревана намерение выиграть время и не спешить с подписанием мирного договора, стремление закрепить статус-кво в Нагорном Карабахе, когда регион находится под контролем непризнанного государства и в нем присутствуют вооруженные армянские силы. Напомню, что в Праге в 2022 году стороны договорились о подписании мирного договора на основании признания территориальной целостности Азербайджана, что, с точки зрения Баку, предполагает расформирование органов власти НКР и вывод или разоружение находящихся там армянских сил», — прокомментировал РБК эксперт Международной кризисной группы Олег Игнатов.

Однако, указывает он, армянская сторона начала выставлять в качестве условия подписания международные гарантии безопасного диалога между Баку и армянами Карабаха. Это было расценено Азербайджаном как намерение привлечь в Карабах третью силу, присутствие которой позволит Еревану так или иначе сохранить оставшуюся часть региона под контролем НКР, хотя цель Баку состоит в том, чтобы установить здесь полный контроль как можно быстрее и без участия посредников.

Азербайджан стремится поставить точку в противостоянии с Арменией, констатирует в своем телеграм-канале ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов. «Вероятно, руководство страны решило прекратить всякие неоднозначности и неопределенности, внести «окончательную ясность» в вопрос, закрыть карабахский гештальт», — полагает он.

Триггером для Азербайджана могли стать выборы главы НКР, считает Игнатов. 9 сентября Национальное собрание (парламент) Нагорного Карабаха избрало новым президентом Самвела Шахраманяна (его предшественник Араик Арутюнян ушел в отставку в августе).

Напряжение в регионе нарастало все последние месяцы. Пашинян в сентябре несколько раз обращал внимание международной общественности на передвижение азербайджанских войск вдоль границы Армении и линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Стороны постоянно обвиняли друг друга в обстрелах, в том числе и непосредственно территории Армении. С конца 2022 года Азербайджан фактически заблокировал движение по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Степанакерт, а в апреле установил там КПП.

Что ждет мирное население

И в первую, и во вторую карабахские войны армянские вооруженные силы принимали участие в боях на стороне НКР. 19 сентября Министерство обороны Армении заявило, что не держит свои подразделения в Нагорном Карабахе, — так там отреагировали на требование Азербайджана вывести военных.

Пашинян позже заявил, что Армения не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» действий на фоне «антитеррористической операции» Азербайджана. Для Армении сейчас главное — сохранить «материковую» часть, ее государственный суверенитет и территориальную целостность, поэтому Пашинян отказался вести военные действия против Азербайджана, которые привели бы к тяжелейшему разгрому Армении, объясняет политолог Аркадий Дубнов.

Минобороны Азербайджана заявило, что для обеспечения эвакуации гражданского населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема. Пашинян этот шаг расценил как доказательство намерения Баку избавиться от армянского населения Карабаха, численность которого он в этом месяце оценивал в 120 тыс. человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно повторял, что у армянского населения региона есть два пути: принять гражданство Азербайджана или искать другое место жительства. Те, кто получит гражданство, по словам президента, получат гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные и муниципальные.

Как отреагировали союзники Азербайджана и Армении

Главный союзник Азербайджана Турция поддержала действия Баку. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов уведомил о начале операции турецкого коллегу Яшара Гюлера; тот ответил, что Турция «и сегодня рядом с Азербайджаном». Хотя еще 11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал в миротворческом ключе — провел телефонный разговор с Пашиняном (между странами нет дипломатических отношений), и лидеры договорились продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Отношения союзных России и Армении сейчас не в лучшей форме. В августе и сентябре Пашинян не раз обвинял Россию в неспособности обеспечить безопасность Армении, а ОДКБ и миротворцев — в бездействии. Тон его заявлений провоцировал негативные оценки официальных лиц России, а после поездки первой леди Армении Анны Акопян в Киев и проведения Арменией совместных с США военных учений в МИД России был вызван армянский посол Вагаршак Арутюнян.

Относительно того, знала ли российская сторона о готовящихся действиях и могли ли миротворцы препятствовать началу операции, то Минобороны Азербайджана заявило: командование миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра были проинформированы о проводимых мероприятиях.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что эта информация поступила за несколько минут до начала боевых действий. Препятствовать действиям азербайджанских войск миротворцы не могли. «Пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют права применять оружие», — заявил во вторник председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Президент России Владимир Путин в последний раз прокомментировал отношения с Армений на Восточном экономическом форуме. Он заявил, что не видит разворота Армении к другим союзникам. Комментируя армяно-азербайджанское урегулирование, Путин отметил, что Армения признала Карабах азербайджанским, и выразил надежду, что азербайджанское руководство не заинтересовано в этнических чистках.

«Россия на протяжении всего времени пыталась изменить повестку переговоров, призывая к решению экономических и транспортных вопросов, тем самым как бы откладывая решение карабахского вопроса. Это была позиция в пользу Армении. Однако степень влияния Москвы на Баку всегда была довольно ограниченной, — указывает Игнатов. — Желание Баку изменить статус-кво в Карабахе всегда было сильнее тех возможностей, которые были у Москвы в диалоге».

Россия сейчас сфокусирована на Украине и после 2022 года более зависима от тандема Анкары и Баку, говорит Маркедонов. Эксперт полагает, что Москва не будет предпринимать активных действий.

Как отреагировали на Западе Глава Евросовета Шарль Мишель во вторник днем призвал Баку остановить «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. «Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить возможность подлинного диалога между Баку и карабахскими армянами», — написал Мишель в своем аккаунте в X (бывший Twitter). Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи выразил обеспокоенность военными действиями и угрозой мирному населению Степанакерта и призвал стороны к немедленной деэскалации. Османи также сообщил, что намерен во вторник встретиться с главами МИД Армении и Азербайджана «на полях» Генассамблеи ООН, чтобы призвать их к дипломатическому разрешению конфликта. Днем 19 сентября Пашинян провел два телефонных разговора: с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба правительства Армении. Макрон сказал Пашиняну о своем намерении инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Позднее МИД Франции подтвердил эту информацию. «Франция самым решительным образом осуждает начало Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе с применением тяжелого вооружения. <...> Франция требует созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Есть ли вероятность смены власти в Армении

В Ереване 19 сентября прошел митинг, участники которого призывали защитить Карабах и признать его независимость. Они также попытались прорваться в здание правительства, сообщил корреспондент РБК.

После проигрыша в войне 2020 года в Армении несколько месяцев продолжались акции протеста против Пашиняна, однако на выборах в 2021 году он и его партия «Гражданский договор» получили 53% голосов, опередив более чем вдвое прошедшую во второй тур партию экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

В смене власти в Армении может быть заинтересована Россия, допускает Дубнов, указывая на публикацию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Медведев в социальной сети X рассказал, как когда-то один лидер из братской страны (его имя он не назвал) выразил опасения, что руководство России его не примет, на что Медведев ответил, что судят по поступкам, а не по биографии. «Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет…» — резюмировал Медведев.