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Политика ,  
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В ОДКБ заявили о сохранении всех обязательств организации перед Арменией

Виды Еревана
Виды Еревана (Фото: Константин Кокошкин / Global look Press)

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается союзником организации. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации — это суверенное право и решение страны», — цитирует Тасмагамбетова ТАСС.

Тасмагамбетов также выразил надежду, что Ереван прояснит ситуацию относительно своего членства в ОДКБ.

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Здание МИД Армении

В марте 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не собирается выходить из организации, однако опасается, что «ОДКБ выйдет из Армении», через два месяца Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ.

Пашинян заявил 12 июня 2024 года, что Армения выйдет из организации и назвал объединение «союзом-пузырем», однако МИД Армении назвал ошибочной трактовку слов Пашиняна о выходе из ОДКБ.

На следующий день после заявления Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ею правит Лукашенко. В тот же день Минск и Ереван отозвали своих послов из Армении и Белоруссии.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, выход страны из ОДКБ нанесет ущерб самой Армении, поскольку скажется только на ее бороноспособности «и больше ни на чем».

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Теги
Персоны
Никол Пашинян Белоруссия Армения ОДКБ
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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