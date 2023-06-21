Совфед одобрил закон о приеме осужденных на службу по контракту

Совфед одобрил закон об освобождении от ответственности контрактников во время мобилизации

Контрактники освобождаются от уголовной ответственности со дня получения государственной награды, увольнения с военной службы по состоянию здоровья или возрасту, а также со дня окончания мобилизации или военного времени

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Совет Федерации единогласно одобрил закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников во время мобилизации и военного положения.

«Закон устанавливает, что лица, заключившие контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах, могут быть освобождены от уголовной ответственности или уголовного наказания со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы, со дня увольнения с военной службы по состоянию здоровья, по возрасту или в связи с окончанием мобилизации или военного времени», — пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании. Это касается преступлений, совершенных до вступления в силу закона.

Накануне Госдума приняла закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время военного положения или мобилизации, за исключением тех, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, был осужден за терроризм, госизмену или шпионаж.

Закон также позволяет заключать контракт с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

В военной операции на Украине принимают участие осужденные, заключившие контракт с частной военной компанией «Вагнер». Основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказывал в мае, что всего компания завербовала 50 тыс. заключенных, 20% (10 тыс.) из них погибли. К середине июня 32 тыс. из завербованных вернулись домой, сообщал он. О помиловании первых групп осужденных из ЧВК бизнесмен заявил в январе этого года, а в феврале Пригожин объявил, что набор заключенных в «Вагнер» прекращен. Клишас пояснял, что принятый Думой и Совфедом закон не распространяется на ЧВК, так как речь идет о тех, кто подписал контракт с Вооруженными силами России.

Депутаты также одобрили закон, который предполагает освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости в случае получения награды или увольнения с военной службы по «отдельным основаниям, предусмотренным федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».