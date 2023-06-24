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Путин пообещал наказание тем, кто «встал на путь предательства»

Путин: все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание
Россия ведет борьбу за свое будущее, поэтому любые действия, которые ведут к разобщению нации, являются для нее «смертельной угрозой», заявил Путин. По его словам, наказание за такие действия неминуемо
Обстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

Все, кто «встал на путь предательства», понесут неминуемое наказание, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам. Трансляцию обращения президента вел РБК.

«Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — сказал президент. По его словам, вооруженные силы и другие органы «получили необходимые приказы».

Президент также обратился «к тем, кого обманом или угрозами втянули в опасную авантюру» и «толкнули на пусть тяжкого преступления — вооруженного мятежа». По его словам, Россия ведет борьбу за свое будущее, которая требует консолидации общества, а потому действия, которые ведут к противоположному результату, — это «удар в спину». «Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации», — подчеркнул президент. По его словам, на такие действия последуют жесткие ответные действия.

«То, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер», — заявил Путин.

Он назвал вагнеровцев «героями, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса». «Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству», — считает президент.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что по тыловым лагерям вагнеровцев нанесли ракетный удар, обвинил в этом российских военных и пообещал ответные действия. Минобороны слова Пригожина опровергло, назвав их провокацией. ФСБ завела дело о призывах к вооруженному мятежу (ст. 279), эта статья грозит 20 годами заключения, попросила бойцов частной военной компании не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

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Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Он утверждает, что город заблокирован ЧВК «Вагнер». Путин в своем обращении говорил, что в Ростове-на-Дону «сложная обстановка» — блокирована работа органов гражданского и военного управления. По его словам, власти предпримут меры для стабилизации ситуации в городе.

Министерство обороны также обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», указав, что их «обманом втянули в преступную авантюру» и в «участие в вооруженном мятеже». «Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов», — говорилось в обращении ведомства.

В Москве, а также Воронежской и Московской областях объявили режим контр-террористической операции (КТО).

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Сергей Грехов, Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин обращение Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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