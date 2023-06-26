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Дело о мятеже Пригожина ,  
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«Коммерсантъ» узнал, что Пригожин пока остается под следствием

«Коммерсантъ»: дело против Пригожина не прекращено, он пока остается под следствием
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на утро 26 июня остается под следствием по делу об организации вооруженного мятежа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

По словам собеседника издания, постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 279 УК пока не отменено, а расследование продолжается. По данным источника, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

Ранее в Кремле заявили, что бойцов ЧВК не привлекут к ответственности, дело об организации вооруженного мятежа против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию.

Материал дополняется

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