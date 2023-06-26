«Коммерсантъ» узнал, что Пригожин пока остается под следствием
«Коммерсантъ»: дело против Пригожина не прекращено, он пока остается под следствием
Евгений Пригожин
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на утро 26 июня остается под следствием по делу об организации вооруженного мятежа, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
По словам собеседника издания, постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 279 УК пока не отменено, а расследование продолжается. По данным источника, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.
Ранее в Кремле заявили, что бойцов ЧВК не привлекут к ответственности, дело об организации вооруженного мятежа против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию.
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