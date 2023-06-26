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Дело о мятеже Пригожина ,  
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CNN узнал, что США опасались «более кровавых» результатов мятежа ЧВК

CNN: разведка США полагала, что действия Пригожина и ЧВК кончатся «большей кровью»
Разведка США заранее узнала о планах Пригожина и предполагала, что последствия будут трагичнее, пишет CNN со ссылкой на источник. В Вашингтоне удивились стремительному заключению соглашения между сторонами
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Аналитики американской разведки ожидали, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретит большее сопротивление, а последствия его действий будут более трагичными, чем оказались. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

«Я точно знаю, что мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым», — сказал он.

Cобеседник телеканала добавил, что стремительное заключение соглашения с Пригожиным вызвало удивление в Вашингтоне.

По информации The New York Times, американская разведка узнала о планах Пригожина заранее. За несколько дней до его действий спецслужбы провели брифинги для Белого дома и Пентагона, а после получения дополнительной информации — для руководителей конгресса.

Данные о подготовке ЧВК к мятежу Вашингтон получил еще в середине июня, писала The Washington Post. Однако американская разведка не знали точный характер задуманного Пригожиным и выбранные им даты. Один из источников газеты уточнил, что в течение последних двух недель властями высказывалась «высокая озабоченность» по поводу того, что может произойти после мятежа.

США не стали рассекречивать эти сведения из опасений, что Москва обвинит их в планировании государственного переворота, расказали ранее источники CNN. В Вашингтоне «проявляли осторожность, чтобы не недооценить то, как [президент России Владимир] Путин может использовать в качестве оружия любое предполагаемое участие Запада в эскалации кризиса». По данным CNN, действия ЧВК стали неожиданностью для Вашингтона, так как «все произошло очень быстро».

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НАТО установило «неформальный контакт» с Минобороны России из-за опасений «ядерного инцидента» в связи с действиями Пригожина, сообщала La Repubblica со ссылкой на источники. По ее данным, в НАТО «сосредоточили внимание» более чем на 1,4 тыс. российских ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Даже после мирного разрешения ситуации с «Вагнером» «тревога не прекратилась».

Ситуацию с ЧВК удалось урегулировать белорусскому президенту Александру Лукашенко. Он провел переговоры с Пригожиным, бизнесмен затем объявил, что бойцы частной военной компании прекратили движение в сторону столицы, развернулись и направились в тыловые лагеря.

Как рассказали в Кремле, бойцов ЧВК не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию под личную гарантию Путина.

CNN узнал, что США опасались «более кровавых» результатов мятежа ЧВК
CNN узнал, что США опасались «более кровавых» результатов мятежа ЧВК

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евгений Пригожин США ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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