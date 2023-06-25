NYT сообщила, что США заранее знали о планах Пригожина

NYT: чиновники США по нацбезопасности знали о планах Пригожина за два дня до событий с ЧВК

Американские чиновники по нацбезопасности за несколько дней до объявления Пригожиным «похода на Москву» знали о планах основателя ЧВК «Вагнер»; они предупредили об этом представителей администрации, Минобороны и конгресса США

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — за два дня до того, как он объявил о своем «марше справедливости», сообщает The New York Times.

Когда именно они получили эти данные, не известно. По данным NYT, в среду представители разведки провели брифинги с представителями администрации и Минобороны США, а в четверг, «когда получили дополнительное подтверждение», с руководителями конгресса. В Вашингтоне были обеспокоены тем, как действия основателя ЧВК повлияют на контроль над ядерным арсеналом России.

Как пишет издание, Вашингтон несколько месяцев следил за развитием отношений Пригожина с руководством российского Минобороны. NYT, ссылаясь на утечку секретных документов американской разведки, пишет, что Соединенным Штатам удалось перехватить переговоры «высокопоставленных российских военачальников», которые обсуждали требования основателя ЧВК предоставить группе боеприпасы.

О том, что США располагали данными о намерениях Пригожина «бросить серьезный вызов военному руководству России», также сообщает CNN. Телеканал передает, что представители разведки Соединенных Штатов и других стран Запада видели подобные признаки; в начале этой недели они предупредили конгрессменов «о перемещениях и наращивании оружия» вагнеровцев у границы России. Однако, отмечает CNN, действия ЧВК стали неожиданностью для Вашингтона, так как «все произошло очень быстро».

В Белом доме США ранее заявили, что следят за событиями в России. Президент Джо Байден обсудил их с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пригожин 23 июня обвинил «военное руководство» России в ударе по лагерям «Вагнера» и гибели бойцов и пообещал дать ответ. Минобороны опровергло эти данные и расценило это как провокацию. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК «идти на Москву». Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.

Перед этим в Минске сообщили о переговорах Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, во время которых была достигнута договоренность «с гарантиями безопасности» для бойцов ЧВК. Как рассказали в Кремле, их не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию.