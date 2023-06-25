WP сообщила, что США знали о подготовке мятежа Пригожиным с середины июня

Американская разведка узнала о подготовке Пригожиным мятежа в середине июня, после чего проинформировала Белый дом и прочие госструктуры США, узнала WSJ. Власти не проинформировали Москву, но высказывали озабоченность ситуацией

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Американская разведка еще в середине июня получила данные о том, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина готовится к мятежу, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, разведке поступило «достаточно сигналов», которые свидетельствовали о подготовке мятежа, однако в США не знали точный характер планов ЧВК, а также то, когда именно их планируется осуществить. Собеседники WP подчеркнули, что эти данные были оперативно переданы Белому дому, а также Пентагону, Госдепартаменту и конгрессу.

Один из источников газеты уточнил, что в течение последних двух недель властями высказывалась «высокая озабоченность» по поводу того, что может произойти после мятежа.

Пригожин утром 24 июня объявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а президент Владимир Путин обвинил его в предательстве.

Урегулировать ситуацию удалось к вечеру: как сообщили в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день вел с Пригожиным переговоры, в результате сторонам удалось достичь договоренности «с гарантиями безопасности» для бойцов ЧВК. Пригожин заявил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону столицы, развернулись и направились в тыловые лагеря.

The New York Times ранее писала, что высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК «Вагнер», однако не сообщили Москве о его планах, так как опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота.