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Дело о мятеже Пригожина ,  
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США не стали раскрывать планы Пригожина из-за опасений по реакции Москвы

NYT и CNN: США не сообщили о подготовке мятежа Пригожина из-за опасений по реакции Москвы
США, получив данные о подготовке мятежа Пригожиным, не стали их рассекречивать, опасаясь, что Москва обвинит их в организации госпереворота, пишет NYT. Разведка США предупредила власти о планах ЧВК еще в среду
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Несмотря на то что разведка США еще в среду, 21 июня, предупредила американское руководство и администрацию президента о готовящемся мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Вашингтон не стал рассекречивать эти данные, поскольку опасался, что российские власти обвинят его в организации государственного переворота, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на знакомых с вопросом чиновников.

CNN, ссылаясь на источники, знакомые с позицией администрации президента США, пишет, что власти Штатов «проявляли осторожность, чтобы не недооценить то, как [президент России Владимир] Путин может использовать в качестве оружия любое предполагаемое участие Запада в эскалации кризиса».

Западные СМИ уже сообщали, что власти США заранее знали о готовящемся мятеже Пригожина. По данным The Washington Post, американская разведка получила эту информацию в середине июня. Детали планов ЧВК и сроки Вашингтон не знал.

В четверг представители американской разведки получили дополнительную информацию о готовящемся «заговоре» и рассказали об этом «узкой группе лидеров конгресса», отмечает NYT со ссылкой на источники, знакомые с брифингами. О том, что разведка США предупреждала представителей конгресса о планах Пригожина, писал и CNN.

Пригожин утром 24 июня объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Путин обвинил его в предательстве.

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Ситуацию удалось урегулировать президенту Белоруссии Александру Лукашенко — он вел переговоры с Пригожиным, и в результате стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для бойцов ЧВК. Пригожин заявил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону столицы, развернулись и направились в тыловые лагеря.

Как рассказали в Кремле, бойцов ЧВК не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию. Какую должность он займет там, в Кремле не уточняли.

Представитель ЕС накануне заявил, что Брюссель следит за ситуацией, но считает ее внутренним делом России. О наблюдении за происходящим говорили и в Белом доме.

США не стали раскрывать планы Пригожина из-за опасений по реакции Москвы
США не стали раскрывать планы Пригожина из-за опасений по реакции Москвы

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Евгений Пригожин мятеж разведывательные данные
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