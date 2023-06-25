La Repubblica узнала, что НАТО связывалось с Минобороны из-за ЧВК

После попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» НАТО, предположительно, установила «неформальные контакты» с российским Минобороны. После разрешения ситуации с ЧВК беспокойство альянса не прекратилось

В НАТО, опасаясь «ядерного инцидента» из-за ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», установили «неформальные контакты» с Минобороны России, пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на информацию из штаб-квартиры альянса.

В публикации говорится о предположительном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу, который «считается самым надежным собеседником».

Газета уточнила, что в НАТО «сосредоточили внимание» более чем на 1,4 тыс. российских ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Даже после мирного разрешения ситуации с «Вагнером» «тревога не прекратилась», пишет La Repubblica, отмечая необходимость подтвердить решение ЧВК «Вагнер» вернуться в полевые лагеря.

РБК направил запрос в министерство обороны России.

ЧВК «Вагнер» 24 июня сообщила, что заняла военные объекты в Ростове-на-Дону и выдвинулась в «поход на Москву». Это произошло на следующий день после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Военное ведомство опровергло это утверждение и назвало его провокацией. Против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, а президент Владимир Путин в телеобращении назвал его действия «предательством» и «ударом в спину».

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина.

The New York Times ранее писала, что высокопоставленные американские чиновники по нацбезопасности еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК «Вагнер», однако не сообщили Москве о его планах, так как опасались, что Москва обвинит их в организации госпереворота.