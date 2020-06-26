Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
26 июня
- Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию по состоянию на 8:55 мск превысила 50%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Штаб сообщил, что количество проголосовавших электронно превысило 618 тыс. человек, что составляет 52,5% от числа зарегистрированных для электронного голосования.
25 июня
- В России началось голосование по поправкам в Конституцию. В первый день уже успели проголосовать замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что «принудиловка», накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы, а важнейшей задачей должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
- Избирательные участки открылись по всей стране, но в некоторых городах не с 8:00 по местному времени, как это бывает в дни обычных голосований. Корреспондент РБК в городе Кимры Тверской области не смогла проголосовать на своем участке утром, так как УИК, согласно опубликованному расписанию, начинает работу в 15:00. На участке расписание назвали «устаревшим», а информацию ложной. «Мы уже поменяли объявление, где указали, что работаем с 8 до 20. Информация пришла к нам просто поздно, мы просто физически не успели поправить расписание», — сообщили РБК в УИК 408.