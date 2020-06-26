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Поправки в Конституцию ,  
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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное

В России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля. Главное о голосовании — в материале РБК
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

26 июня

  • Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию по состоянию на 8:55 мск превысила 50%, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Штаб сообщил, что количество проголосовавших электронно превысило 618 тыс. человек, что составляет 52,5% от числа зарегистрированных для электронного голосования.

25 июня

  • В России началось голосование по поправкам в Конституцию. В первый день уже успели проголосовать замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • Президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что «принудиловка», накрутка явки и сбои при учете голосов недопустимы, а важнейшей задачей должны стать достоверные и легитимные результаты голосования.
  • Избирательные участки открылись по всей стране, но в некоторых городах не с 8:00 по местному времени, как это бывает в дни обычных голосований. Корреспондент РБК в городе Кимры Тверской области не смогла проголосовать на своем участке утром, так как УИК, согласно опубликованному расписанию, начинает работу в 15:00. На участке расписание назвали «устаревшим», а информацию ложной. «Мы уже поменяли объявление, где указали, что работаем с 8 до 20. Информация пришла к нам просто поздно, мы просто физически не успели поправить расписание», — сообщили РБК в УИК 408.

Как жители России голосуют по поправкам в Конституцию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

  • Председатель комиссии Еврейской автономной области опровергла сообщения о том, что в регионе не везде открылись избирательные участки. По ее словам, часть входов в участки «подмыло» из-за продолжительных дождей, но все они открылись вовремя.
  • Проголосовать онлайн смогут только жители Москвы и Нижегородской области, заранее подавшие заявление. Они голосуют на портале 2020og.ru. Утром некоторые пользователи столкнулись с тем, что не могли зайти на сайт. В ЦИК сбой в работе сайта объяснили пиковой нагрузкой.
  • Явка на электронное голосование в Москве и в Нижегородской области составила к 21:50 более 46% от числа зарегистрировавшихся (более 551,8 тыс. бюллетеней).
  • По данным ЦИК на 25 июня, досрочно проголосовали порядка 86,5 тыс. человек, находящихся на кораблях и в труднодоступной местности.

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  • Журналист Павел Лобков сообщил, что проголосовал на выборах дважды — онлайн и на избирательном участке. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что по данному факту будут приняты меры, а самого Лобкова ждут «соответствующие санкции» за административное правонарушение, так как голосовать повторно запрещено (ст. 5.22 КоАП). Вечером 25 июня полиция начала проверку. В МВД добавили, что действия могут быть квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса — ст. 142.2 («Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования»), ст. 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и ст. 213 («Хулиганство»).
  • Аналогичная ситуация произошла с представителем движения «Голос» Василием Вайсенбергом, который зарегистрировался на дистанционное голосование и получил бюллетень, когда пришел на участок. По словам Булаева, ему не стоило провоцировать членов избирательных комиссий.
  • Голоса попытавшихся проголосовать на обычных участках будут учтены только один раз, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. «По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома», — сказал Ермолов ТАСС. Зампредседателя Общественной палаты Москвы и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что председатели обеих участковых комиссий уже отстранены. «В отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность», — заявил глава Мосгоризбиркома.

Процедура голосования

  • Голосование будет проходить неделю — до 1 июля включительно. 1 июля объявлен выходной день.
  • Участки в дни голосования будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.
  • Помимо избирательных участков голосование проходит на дому, а в Москве и Нижегородской области есть возможность проголосовать и онлайн. Заявки на участие в онлайн-голосование подали более 1,3 млн человек. Если пользователь подал заявление, но потом передумал голосовать онлайн, он может прийти на свой участок 1 июля.
  • 213 участков открыты на предприятиях с непрерывным циклом работы. Около 2 тыс. участков создано в местах временного пребывания.

За какие поправки предлагается проголосовать

Помимо прочего, поправки предполагают изменение полномочий премьера и палат парламента, новый порядок назначения правительства, неприкосновенность экс-президентов и появление пожизненных сенаторов. В Основном законе будут прописаны полномочия госсовета, появится ряд социальных норм, в том числе индексация пенсий, будет закреплено понятие брака исключительно как союза мужчины и женщины. Также в Основном законе будет прописана возможность действующего и бывшего президента выдвинуть свои кандидатуры еще на два срока.

Голосовать можно только за весь пакет изменений. Вопрос один: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Ответить можно «да» или «нет».

Подробнее о списке поправок — в материале РБК.

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Дада Линделл, Евгения Кузнецова
При участии: Артем Афонский
Теги: голосование, поправки, Конституция, ЦИК
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