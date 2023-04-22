Италия заявила о необходимости переговоров между Россией и Украиной
Украине необходимо гарантировать право на самооборону, но в то же время следует пытаться добиться переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью La Stampa министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
«Италия движется по двум основным направлениям. Первое — это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самооборону. С другой стороны нужно постоянно и ежедневно пытаться создать стол для переговоров», — цитирует министра Secolo d'Italia.
По его словам, ключевой момент заключается не в том, чтобы завершить конфликт, а в том, чтобы прервать противостояние и «постараться посадить за один стол собеседников, которые не говорят друг с другом и не имеют ничего общего».
Он выразил мнение, что Европа в этой ситуации не выполняет свою дипломатическую роль должным образом. «Я хотел бы, чтобы Европа сыграла большую роль, попыталась подлить воды в огонь», — сказал Крозетто.
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