В Польше посчитали преждевременными мирные переговоры России и Украины

Марчин Пшидач (Фото: president.pl)

Переговоры России и Украины на данном этапе были бы преждевременны. Об этом заявил руководитель бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Rzeczpospolita.

«Еще слишком рано для мирных переговоров», — заявил Пшидач. По его словам, Москва пока «не готова ни к какому мирному подходу» и проводит «агрессивную политику».

Россия заявляет о готовности к переговорам, но неоднократно указывала, что ключевым условием для диалога является «очень важная реалия» о новых территориях.

«Существуют определенные реалии, которые уже стали внутрироссийскими, я имеют в виду новые территории, <...> которые нельзя не учитывать. И также существуют определенные цели Российской Федерации. Разумеется, при благоприятном положении дел <...> это может решаться и за столом переговоров», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 11 мая заявил, что другие страны пытаются заставить Киев пойти на переговоры с Москвой на российских условиях, но этого не произойдет. Данилов подчеркнул, что Украина будет вести переговоры только на своих условиях, одним из которых президент Владимир Зеленский называл отвод российских войск к границам страны 1991 года.