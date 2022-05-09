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Шольц призвал возобновить и конкретизировать переговоры России и Украины

Канцлер ФРГ заявил, что необходим быстрый прогресс в переговорном процессе между Россией и Украиной для того, чтобы избежать новых жертв и разрушений

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и конкретизировать переговоры России и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Наше требование состоит в том, чтобы переговоры возобновились, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали более конкретными и чтобы очень быстро были достигнуты договоренности. После многих, многих тысяч смертей не должно быть новых жертв и еще больше разрушений на Украине. Вместо этого мы должны сейчас обеспечить прогресс в переговорах», — заявил Шольц (цитата по Stern).

Он также подчеркнул, что «невозможно представить», чтобы Украина согласилась на «продиктованный ей мир», а также на ситуацию, в которой ей «навязывают» условия, которые она по соображениям суверенитета и территориальной целостности не может принять.

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Олаф Шольц

Макрон в свою очередь во время пресс-конференции с Шольцем заявил, что главная цель ЕС — добиться прекращения огня, установления мира и вывода российских войск. «Переговоры — единственный способ восстановить мир», — подчеркнул французский президент.

Москва в начале апреля сообщала, что хочет завершить военную операцию на Украине путем переговоров и заинтересована в том, чтобы президент Владимир Зеленский согласился на ее предложения.

Российская и украинская делегации с конца февраля провели несколько раундов мирных переговоров, как очных, так и в дистанционном формате. Наибольший прогресс был достигнут во время встречи в Стамбуле 29 марта, когда стороны урегулировали сразу несколько вопросов. После этого Москва и Киев передали друг другу проекты документов об урегулировании ситуации.

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Путин заявил, что переговоры с Киевом вернулись в «тупиковую ситуацию»
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Тайип Эрдоган (в центре) во время российско-украинских переговоров

Однако затем Москва заявила, что Киев ушел от стамбульских договоренностей. Об этом в частности говорил президент Владимир Путин, уточняя, что в переговорном процессе наступила тупиковая ситуация.

9 мая помощник президента Владимир Мединский, который является главой российской делегации, сообщил, что переговоры в дистанционном формате не прекращены.

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