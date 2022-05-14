Шольц назвал единственный вариант отмены санкций против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Президент УЕФА предрек откат российского футбола на 100 лет назад Спорт, 11:57
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:39
В России второй день подряд зафиксировали рост числа случаев COVID-19 Общество, 11:38
Кремлева переизбрали на пост президента Международной ассоциации бокса Спорт, 11:24
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов и снарядов «Смерч» Политика, 11:15
Шольц назвал единственный вариант отмены санкций против России Политика, 11:14
Президент, сын президента: как к власти на Филиппинах снова пришел Маркос Политика, 11:00 
Глава администрации Донецка сообщил об обстрелах двух районов города Политика, 10:55
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 10:55
Пас российского вратаря помог «Рейнджерс» победить в матче плей-офф НХЛ Спорт, 10:51
Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США Политика, 10:38
Шольц не увидел в разговоре с Путиным намерения менять позицию по Украине Политика, 10:35
Умер член СПЧ Андрей Бабушкин Политика, 10:26
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 10:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц назвал единственный вариант отмены санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц: снять санкции с России можно только в случае соглашения Москвы и Киева
«Единственная правдоподобная возможность» снятия санкций с России — это соглашение Москвы с Киевом, считает Шольц
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Санкции против России могут быть отменены только в том случае, если она заключит соглашение с Украиной, заявил в интервью t-online канцлер Германии Олаф Шольц. По словам политика, это «единственная правдоподобная возможность», и речь не может идти о «продиктованном мире».

Канцлер сообщил также, что Германия настаивает на выводе российских войск с Украины. «В остальном действует четкий принцип: Украина решает эти вопросы [об отмене ограничений]. Мы не можем вести переговоры от их имени, так или иначе», — указал он.

«Мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим добиться того, чтобы Россия <...> вывела свои войска с территории Украины», — сказал Шольц. Поэтому страны Запада ввели санкции против Москвы, добавил он.

Шольц допустил снятие санкций с России только по согласованию с Украиной
Политика
Олаф Шольц

Канцлер назвал ошибочным мнение о том, что ограничительные меры не имеют серьезного влияния. «Санкции оказывают очень значительное влияние. В результате серьезно страдает российская экономика, а возможности ее развития сильно ограничены», — считает политик.

Шольц ранее говорил, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной. Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, называла условиями снятия ограничений прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Киев среди других вопросов на переговорах обсуждают отмену санкций. Президент Украины Владимир Зеленский это опроверг. Он настаивает, что о снятии ограничений не может быть речи, пока продолжаются боевые действия, российские войска находятся в стране, «пока мы не вернули наши территории»: «Ничего из этого не закончилось. Я удивлен в принципе, что поднимается вопрос о снятии санкций».

Читайте на РБК Pro
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин говорил в марте, что Россия не собирается просить Запад об отмене санкций. Власти признают, что сложности в связи с ограничениями есть, но в то же время считают, что их нельзя сопоставить со «страшными испытаниями страны в ХХ веке». Президент Владимир Путин предупредил страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В начале мая он подписал указ о новых ответных мерах России на санкции.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олаф Шольц Германия санкции Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минфин США предостерег зарубежные банки от помощи России в обходе санкций
Политика
Британия ввела санкции против родственников и бывшей жены Путина
Политика
WSJ сообщила о продаже девяти танкеров «Совкомфлота» из-за санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter