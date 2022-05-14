Шольц назвал единственный вариант отмены санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц: снять санкции с России можно только в случае соглашения Москвы и Киева

«Единственная правдоподобная возможность» снятия санкций с России — это соглашение Москвы с Киевом, считает Шольц

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Санкции против России могут быть отменены только в том случае, если она заключит соглашение с Украиной, заявил в интервью t-online канцлер Германии Олаф Шольц. По словам политика, это «единственная правдоподобная возможность», и речь не может идти о «продиктованном мире».

Канцлер сообщил также, что Германия настаивает на выводе российских войск с Украины. «В остальном действует четкий принцип: Украина решает эти вопросы [об отмене ограничений]. Мы не можем вести переговоры от их имени, так или иначе», — указал он.

«Мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим добиться того, чтобы Россия <...> вывела свои войска с территории Украины», — сказал Шольц. Поэтому страны Запада ввели санкции против Москвы, добавил он.

Канцлер назвал ошибочным мнение о том, что ограничительные меры не имеют серьезного влияния. «Санкции оказывают очень значительное влияние. В результате серьезно страдает российская экономика, а возможности ее развития сильно ограничены», — считает политик.

Шольц ранее говорил, что санкции против России могут быть отменены только после согласования с Украиной. Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, называла условиями снятия ограничений прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Киев среди других вопросов на переговорах обсуждают отмену санкций. Президент Украины Владимир Зеленский это опроверг. Он настаивает, что о снятии ограничений не может быть речи, пока продолжаются боевые действия, российские войска находятся в стране, «пока мы не вернули наши территории»: «Ничего из этого не закончилось. Я удивлен в принципе, что поднимается вопрос о снятии санкций».

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Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин говорил в марте, что Россия не собирается просить Запад об отмене санкций. Власти признают, что сложности в связи с ограничениями есть, но в то же время считают, что их нельзя сопоставить со «страшными испытаниями страны в ХХ веке». Президент Владимир Путин предупредил страны Евросоюза о «труднопреодолимых последствиях» при продолжении санкционного давления. В начале мая он подписал указ о новых ответных мерах России на санкции.