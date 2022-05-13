Путин рассказал Шольцу о заблокированных Украиной переговорах

Путин и Шольц обсудили переговоры с Киевом и гуманитарную ситуацию на «Азовстали»

В первом с конца марта разговоре Путин обратил внимание Шольца на нарушения норм международного права со стороны украинских военных и обсудил с ним эвакуацию мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Переговоры между Россией и Украиной «по сути заблокированы Киевом», заявил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили в пресс-службе Кремля. Переговоры состоялись по инициативе Германии.

По данным Москвы, Путин также рассказал Шольцу «о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей» и об эвакуации гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.

«Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов», — сообщили в Кремле.

Путин и Шольц договорились продолжить «дискуссию по упомянутым вопросам» по разным каналам.

В последний раз Путин созванивался с главой немецкого правительства 30 марта. Тогда политики обсуждали процедуру оплаты российского газа в рублях, и канцлер Германии запросил у российского президента письменную информацию по этому вопросу.

Переговоры России и Украины по мирному соглашению и гарантиям безопасности для Киева начались через несколько дней после начала спецоперации. Несколько встреч прошли в очном формате в конце февраля — начале марта. Делегации обеих сторон встретились 29 марта в Стамбуле, тогда Украина передала Москве письменные предложения по урегулированию конфликта. Киев подтвердил стремление Украины остаться нейтральным и безъядерным государством. Из перечня положений о гарантиях безопасности пропали тезисы о статусе Донбасса и Крыма. Кроме того, Киев решил не возвращать полуостров под свой контроль военным путем.

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В начале апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что после публикации материалов о ситуации в украинском городе Буча Киев попытался прервать переговорный процесс и отказаться от своих предложений. С тех пор российские власти не раз говорили, что переговоры застопорились. 11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал их как «вялые и нерезультативные», а через день заявил, что по итогам встреч «похвастаться нечем».

Шольц призывал Россию и Украину возобновить и конкретизировать переговоры, чтобы как можно быстрее достичь мирного урегулирования. Согласие Киева на «продиктованный мир» «невозможно представить», говорил он, утверждая, что Украине «навязывают» условия, которые она не может принять в нарушение собственного суверенитета и территориальной целостности.