Киев назвал условие для переговоров с Россией

Переговоры с Москвой не будут строиться на заморозке и отказа Украины от территорий, для других предложений Киев открыт, заявил Кулеба. Москва говорила, что не признает «мирные планы», в которых не учтены сложившиеся реаалии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина готова к обсуждению любого мирного плана, который не предусматривает заморозку конфликта с Россией или «сдачу» территорий, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулаба в эфире CNN.

Министр также отметил, что Киев «на основе этих двух принципов» готов и к участию в переговорах коалиции стран, по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если тот готов выступить организатором конференции.

С такой идеей бразильский лидер выступил в середине апреля. Он призвал организовать аналогичную G20 площадку, в рамках которой бы удалось «положить конец войне и установить мир». Лула да Сильва сперва критиковал политику западных стран в отношении Украины, обвиняя их в подогревании конфликта, но после ответной реакции заявил: «Мы все думаем, что Россия ошиблась», указав, что теперь бои следует остановить и должна быть сторона, которая готова к переговорам.

Власти России при этом отказываются считать мирным любой план, который бы не признавал ее суверенитет над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «Мы готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые сегодня сложились», — подчеркивал глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин на подписании договоров о принятии в состав страны новых регионов заявил, что выбор «сделан и Россия его не предаст».

Комментируя мирные инициативы бразильского президента, в Кремле говорили, что пока рано давать им оценку. «К ним нужно прислушиваться, и Россия готова это делать», — добавили там. Путин пригласил Лулу да Силву на Петербургский экономический форум, запланированный на июнь, но тот отказался посещать Россию или Украину, пока «не будет создан климат для построения мира».



