Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
В Челябинске проведут смотр-конкурс на лучшее убежище Политика, 00:30
Врачи сообщили о нехватке эндокринологов в России Общество, 00:30
Два Ту-160 ВКС совершили 14-часовой полет над Баренцевым морем Политика, 00:19
Киев назвал условие для переговоров с Россией Политика, 00:10
В России снова начались продажи машин Iran Khodro Авто, 00:05
ВТБ сделает ставку на клиентов с зарплатой до 40 тыс. руб. Финансы, 00:03
Фитнес-клубы пожаловались Силуанову на променявших спорт на дачи россиян Бизнес, 00:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Почти 100 зданий сгорели в поселке Свердловской области Общество, 00:01
Минск стал лидером по росту цен на аренду жилья на майские праздники Недвижимость, 00:00
Bloomberg узнал о возможном сокращении субсидий для НПЗ в России Экономика, 25 апр, 23:54
МИД назвал неурегулированным вопрос квартир центра в Хельсинки Политика, 25 апр, 23:34
В Минздраве объяснили, кому нужно привиться от кори Общество, 25 апр, 23:30
В ООН ответили на идею России о переносе штаб-квартиры из Нью-Йорка Политика, 25 апр, 23:22
Лавров оценил ситуацию с зерновой сделкой словом «тупик» Политика, 25 апр, 23:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев назвал условие для переговоров с Россией

МИД Украины: Киев готов обсуждать любой план мира без заморозки и уступок территорий
Переговоры с Москвой не будут строиться на заморозке и отказа Украины от территорий, для других предложений Киев открыт, заявил Кулеба. Москва говорила, что не признает «мирные планы», в которых не учтены сложившиеся реаалии
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина готова к обсуждению любого мирного плана, который не предусматривает заморозку конфликта с Россией или «сдачу» территорий, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулаба в эфире CNN.

Министр также отметил, что Киев «на основе этих двух принципов» готов и к участию в переговорах коалиции стран, по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если тот готов выступить организатором конференции.

С такой идеей бразильский лидер выступил в середине апреля. Он призвал организовать аналогичную G20 площадку, в рамках которой бы удалось «положить конец войне и установить мир». Лула да Сильва сперва критиковал политику западных стран в отношении Украины, обвиняя их в подогревании конфликта, но после ответной реакции заявил: «Мы все думаем, что Россия ошиблась», указав, что теперь бои следует остановить и должна быть сторона, которая готова к переговорам.

Власти России при этом отказываются считать мирным любой план, который бы не признавал ее суверенитет над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «Мы готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые сегодня сложились», — подчеркивал глава МИДа Сергей Лавров. Президент Владимир Путин на подписании договоров о принятии в состав страны новых регионов заявил, что выбор «сделан и Россия его не предаст».

Комментируя мирные инициативы бразильского президента, в Кремле говорили, что пока рано давать им оценку. «К ним нужно прислушиваться, и Россия готова это делать», — добавили там. Путин пригласил Лулу да Силву на Петербургский экономический форум, запланированный на июнь, но тот отказался посещать Россию или Украину, пока «не будет создан климат для построения мира».

Киев назвал условие для переговоров с Россией
Киев назвал условие для переговоров с Россией

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МИД Украины Украина Дмитрий Кулеба Лула да Силва Бразилия
Материалы по теме
Лавров назвал шизофренией увязку переговоров с контрнаступлением Украины
Политика
Боррель призвал к переговорам по Украине с позиции силы для Киева
Политика
Почему мирные инициативы по Украине не привели к переговорам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter