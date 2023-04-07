США и ЕС быстро стали стороной военных действий на Украине вместо того, чтобы уделить время для мирных переговоров, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-завтрака, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что развитые страны, в особенности ЕС и США, не должны были с готовностью вступать в [конфликт] так скоро, не уделив прежде достаточно времени для переговоров», — сказал он.

Он отметил, что для начала дипломатического урегулирования конфликта «требуется смелость». «Кто-то со стороны должен помочь. И я уверен, что и Украина, и Россия ждут, что кто-то со стороны пригласит их к переговорам», — заявил Лула да Силва.

По мнению бразильского президента, важную роль в переговорном процессе может сыграть Китай. Он объяснил, что «необычайный потенциал» для этого создают «экономическое, военное, политическое значение Китая и отношения Китая с Россией наряду с разногласиями Китая с США».

В Китае неоднократно подчеркивали, что выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что у Пекина есть внушительный потенциал по посредническим услугам, но в ситуации с Украиной в Кремле не видят альтернативы продолжению спецоперации.

Лула да Силва также предлагал свое посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта. По его мнению, необходимо создать группу стран, выступающих за мир. Бразильский президент призвал дать России минимальные условия для прекращения боевых действий.

Президент России Владимир Путин говорил, что «с той стороны» нет сигналов о желании вести переговоры. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что Киев решил не продолжать диалог с Москвой, хотя «решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне». Он убежден, убежден, что украинский лидер «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. Песков предположил, что Запад пока не хочет допускать Украину к переговорам.