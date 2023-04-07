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Военная операция на Украине ,  
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Президент Бразилии счел поспешным вступление Запада в украинский конфликт

Президент Бразилии раскритиковал США и ЕС за нежелание искать мирное решение по Украине

США и ЕС быстро стали стороной военных действий на Украине вместо того, чтобы уделить время для мирных переговоров, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-завтрака, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что развитые страны, в особенности ЕС и США, не должны были с готовностью вступать в [конфликт] так скоро, не уделив прежде достаточно времени для переговоров», — сказал он.

Он отметил, что для начала дипломатического урегулирования конфликта «требуется смелость». «Кто-то со стороны должен помочь. И я уверен, что и Украина, и Россия ждут, что кто-то со стороны пригласит их к переговорам», — заявил Лула да Силва.

По мнению бразильского президента, важную роль в переговорном процессе может сыграть Китай. Он объяснил, что «необычайный потенциал» для этого создают «экономическое, военное, политическое значение Китая и отношения Китая с Россией наряду с разногласиями Китая с США».

В Китае неоднократно подчеркивали, что выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что у Пекина есть внушительный потенциал по посредническим услугам, но в ситуации с Украиной в Кремле не видят альтернативы продолжению спецоперации.

Лула да Силва также предлагал свое посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта. По его мнению, необходимо создать группу стран, выступающих за мир. Бразильский президент призвал дать России минимальные условия для прекращения боевых действий.

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Президент России Владимир Путин говорил, что «с той стороны» нет сигналов о желании вести переговоры. Министр иностранных дел Сергей Лавров также отметил, что Киев решил не продолжать диалог с Москвой, хотя «решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне». Он убежден, убежден, что украинский лидер «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания. Песков предположил, что Запад пока не хочет допускать Украину к переговорам.

Теги
Бразилия Лула да Силва США ЕС Украина мирное урегулирование
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