Президента Бразилии пригласили на экономический форум в Петербурге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 89,66 (-0,5) Инвестиции, 17 апр, 16:56 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 81,63 (+0,12) Инвестиции, 17 апр, 16:56
В ЕС заявили о катастрофических последствиях непродления зерновой сделки Политика, 13:01
Медосмотр офисных работников: обязательно ли его проводить Pro, 13:00
В Кремле прокомментировали отмену традиционного «Бессмертного полка» Политика, 13:00
ТАСС узнал об отмене Армейских игр в 2023 году Политика, 12:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:52
СПБ Биржа впервые предоставит доступ к торгам обратными и плечевыми ETF Инвестиции, 12:49
В Кремле оценили мирные предложения Бразилии и Макрона по Украине Политика, 12:44
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 12:41
Кремль объяснил поездку Путина в ЛНР и Херсонскую область Политика, 12:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:33
Маск пометил телесеть CBC в Twitter как на «69% финансируемую властями» Технологии и медиа, 12:27
Посол США приехала в Мосгорсуд на обжалование ареста Гершковича Политика, 12:25
Реестр для недобросовестных: как не лишиться госзаказов и репутации Pro, 12:23
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:18
Политика ,  
0 

Президента Бразилии пригласили на экономический форум в Петербурге

Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили на экономический форум в Петербурге
Лула да Силву
Лула да Силву (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент России Владимир Путин пригласил президента Бразилии Лулу да Силву на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра, его слова передает издание G1.

Виэйра сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Бразилии письмо от Владимира Путина с приглашением на экономический форум.

Правительство Бразилии еще не подтвердило участие Лулы на форуме. 

Ранее Лула да Силва призвал избавиться от господства доллара в торговле и предложил странам БРИКС создать собственную альтернативную валюту.

В конце января президент Бразилии предложил посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта. Лула да Силва также предположил, что Украине, возможно, придется уступить Крым ради достижения мира.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Ключевая тема мероприятия звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и поделена на четыре тематических направления.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Лула да Силва Бразилия ПМЭФ
Материалы по теме
Лула да Силва призвал дать России условия для прекращения спецоперации
Политика
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter