Президента Бразилии пригласили на экономический форум в Петербурге

Президента Бразилии Лулу да Силву пригласили на экономический форум в Петербурге

Лула да Силву (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент России Владимир Путин пригласил президента Бразилии Лулу да Силву на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра, его слова передает издание G1.

Виэйра сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал президенту Бразилии письмо от Владимира Путина с приглашением на экономический форум.

Правительство Бразилии еще не подтвердило участие Лулы на форуме.

Ранее Лула да Силва призвал избавиться от господства доллара в торговле и предложил странам БРИКС создать собственную альтернативную валюту.



В конце января президент Бразилии предложил посредничество в урегулировании российско-украинского конфликта. Лула да Силва также предположил, что Украине, возможно, придется уступить Крым ради достижения мира.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 14 по 17 июня. Ключевая тема мероприятия звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» и поделена на четыре тематических направления.