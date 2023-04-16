Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для диалога по Украине

Лула да Силва предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине. Он отметил, что сегодня ни одна сторона не хочет идти на уступки в вопросах мира, а Европа и США лишь способствуют продолжению боевых действий

Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать похожий на G20 формат для переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил по завершении своего визита в Объединенные Арабские Эмираты, передает G1.

«Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир», — заявил Лула да Силва.

В то же время он отметил, что «начать войну было проще, чем выйти из нее», поскольку решение о ее начале было принято двумя странами. Какими именно, бразильский лидер не уточнил, однако отметил, что Европа и США лишь способствуют продолжению боевых действий.

G20 — неформальная организация, которая объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики. В нее входят ЕС, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

После начала военной операции с призывами исключить Россию из «Большой двадцатки» неоднократно выступали США и Украина, которая в объединение не входит. Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, утверждал заместитель главы российского МИДа Александр Грушко.

Бразилия не стала присоединяться к призывам исключить Россию из G20 и осудила санкции, которые западные страны ввели против Москвы. Лула да Силва после прихода к власти в октябре 2022 года вновь подтвердил, что страна не станет вводить санкции против России и поставлять Украине оружие, несмотря на давление со стороны Запада.

Также он неоднократно призывал стороны вернуться за стол переговоров, а в начале апреля заявил, что «[президент Украины Владимир] Зеленский не может хотеть всего» и, возможно, в вопросе Крыма ему придется уступить ради достижения мира.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако в Москве отмечали, что Киев не идет на диалог и законодательно запретил вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным.