Лавров призвал учитывать интересы России в переговорах по Украине

Глава МИДа Лавров: переговоры по Украине могут быть только с учетом интересов России

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только с учетом интересов России. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, трансляция выступления шла на YouTube-канале российского министерства.

«Мы готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые сегодня сложились, и с учетом законных интересов и законных озабоченностей Российской Федерации, прежде всего с точки зрения нашей безопасности и с точки зрения прав людей, которые живут на Донбассе, на соседних территориях», — заявил министр Лавров.

Он добавил, что речь в мирных переговорах с Украиной должна идти о том, на каких принципах «будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего».

20 марта президент России Владимир Путин во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином заявил, что Россия открыта для переговорного процесса. По мнению главы государства, возможность урегулирования зависит от готовности Киева учитывать «сложившиеся геополитические реалии». На данный момент, уточнял Путин, украинское руководство выдвигает Москве ультиматумы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре представил «формулу мира», которая состоит из десяти условий. В частности, она предполагает радиационную, ядерную и энергетическую безопасность, вывод российских войск и прекращение боевых действий и «возвращение справедливости».

В Кремле заявили, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. «Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.