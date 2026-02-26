Axios узнал о разочаровании Уиткоффа из-за переговоров с Ираном в Женеве

Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди встретился в Женеве со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером (Фото: Oman News Agency / Reuters)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер были разочарованы тем, что услышали в ходе утренней встречи с иранскими переговорщиками в Женеве 26 февраля, сообщил в Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Вечерняя встреча еще продолжается, добавил Равид. 26 февраля в посольстве Омана проходит третий раунд американо-иранских переговоров. В иранском МИДе сообщали, что к переговорам может присоединиться генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Тегеран на переговорах представляет глава МИДа Аббас Арагчи. У Ирана и Соединенных Штатов есть «историческая возможность» заключить «беспрецедентное соглашение», подчеркивал иранский дипломат перед встречей.

Предыдущие две встречи сторон состоялись 6 февраля в Маскате, столице Омана, и 17 февраля в Женеве. В центре переговоров — ядерная программа Ирана, хотя Вашингтон также требует свернуть программу баллистических ракет и прекратить поддержку прокси в регионе (ХАМАС, «Хезболла», хуситы).

Уиткофф в преддверии второй встречи в Женеве заявил, что Тегеран «находится в неделе» от получения материала для создания атомной бомбы. Он также назвал очерченные Трампом «красные линии» для делегации США: никакого обогащения урана — даже для мирной программы — и вывоз обогащенного материала.

Как сообщила 17 февраля The Wall Street Journal (WSJ), ранее на переговорах представители Тегерана выдвинули следующие предложения: страна готова приостановить обогащение урана, переместить часть обогащенных запасов в третью страну, например в Россию, и заключить с Вашингтоном ряд бизнес-соглашений.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку. Politico со ссылкой на советников Трампа утверждает, что ради поддержки своих граждан Вашингтон хочет, чтобы Израиль спровоцировал Иран ударом по территории.

Иран настаивал на своем праве продолжать обогащать уран. В Вашингтоне рассматривали вариант позволить Тегерану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы. Арагчи перед третьим раундом переговоров заявил, что Иран не откажется от права использовать мирные ядерные технологии.

Материал дополняется