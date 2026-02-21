Axios узнал, что США допустили «символическое» ядерное обогащение Ирана

При этом, требования к Ирану будут очень высоки, чтобы убедить сомневающихся в администрации США в таком решении. При этом один из сценариев по Ирану, которые рассматривают США, предусматривает ликвидацию лидера Ирана его сына

Администрация американского президента Дональда Трампа готова рассмотреть предложение, которое позволило бы Ирану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы, сообщил Axios высокопоставленный американский чиновник.

Представители США утверждают, что требования к будущему ядерному предложению Ирана очень высоки. Это необходимо для того, чтобы убедить многих сомневающихся как внутри администрации американского президента Дональда Трампа, так и за пределами страны.

«Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы продолжают упускать окно возможностей. Если они будут играть в игры, терпение будет не безграничным», — сказал один из чиновников.

При этом один из сценариев по Ирану, которые рассматривают США, предусматривает ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу, который рассматривается как потенциальный преемник, сообщил Axios высокопоставленный советник Трампа.

В отношениях США и Ирана в последние месяцы усилилась напряженность, но в феврале стороны возобновили переговоры по иранской ядерной проблеме. 17 февраля в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров.

Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. До этого он также пообещал, что мир узнает, что будет с Ираном, в ближайшие десять дней. Президент США пригрозил, что, если Тегеран не пойдет на сделку, «произойдут плохие вещи».

CBS News писал, что американские военные готовы к удару уже в эту субботу, 21 февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, есть «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но Трамп в первую очередь выбирает дипломатию. Она напомнила, что Вашингтон провел «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана», и предупредила, что «было бы очень разумно», если бы Тегеран пошел на сделку.

В ночь на 22 июня 2025 года в конфликт Ирана с Израилем вмешались США и атаковали три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.