WSJ раскрыла условия США для заключения ядерной сделки с Ираном

WSJ: США потребуют от Ирана демонтировать три ядерных объекта и отдать уран

США хотят от Ирана полного отказа от запасов обогащенного урана. Более того, американская делегация для заключения сделки требует демонтажа трех ядерных объектов страны и соблюдать условия нового договора вечно

Входы в туннели на ядерном комплексе в Исфахане, Иран, 11 ноября 2024 г. (Фото: Vantor / Reuters)

Соединенные Штаты потребуют от Ирана на переговорах в Женеве ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать Вашингтону весь запас обогащенного урана. Об этом The Wall Street Journal рассказали американские чиновники.

Кроме того, для заключения новой сделки американская сторона может потребовать от иранских коллег постоянное соблюдение условий нового договора, без возможности постепенного снятия ограничений в рамках ядерного соглашения, подписанного ранее при администрации экс-президента США Барака Обамы, пишет WSJ.

«Это может быть последний шанс заключить сделку. В противном случае, США будут решать военными средствами то, что не могут урегулировать дипломатическим путем», — так охарактеризовал переговоры доцент Университета Теннесси Саид Голкар в разговоре с газетой.

При этом американские чиновники объяснили, что переговорная группа может пойти на уступку и разрешить Ирану возобновить работу ядерного реактора в Тегеране, способного перерабатывать уран для медицинских целей. WSJ указала, что даже такой уровень уступок вызывает критику у сторонников жесткой линии в отношении Ирана, так как чиновники обеспокоены, что новое согшение будет воспринято как «облегченная версия» прошлой ядерной сделки.

Третий раунд переговоров между Ираном и США начался сегодня, 26 февраля, в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Арагчи, Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

В переговорах на территории посольства Омана, выступившего в качестве посредника, принимает участие гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

За последнее время США стянули к берегам Ирана значительные силы, а также начали выводить свои войска с баз на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку. Politico со ссылкой на советников Трампа утверждает, что ради поддержки своих граждан Вашингтон хочет, чтобы Израиль спровоцировал Иран ударом по территории.

Иран настаивал на своем праве продолжать обогащать уран. В Вашингтоне рассматривали вариант позволить Тегерану иметь «символическое» ядерное обогащение, если при этом не останется никакого пути к созданию бомбы. Глава МИДа страны Арагчи перед третьем раундом переговоров заявил, что Иран не откажется от права использовать мирные ядерные технологии.