Тегеран подтвердил дату третьего раунда переговоров с США
Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерному досье 26 февраля в Женеве, подтвердила на брифинге официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани. Ее цитирует Khabar Online.
Как пишет агентство ISNA, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сегодня отправится в Швейцарию во главе политической делегации для участия в консультациях.
Сам Арагчи также подтвердил, что переговоры состоятся, и заявил, что у Ирана и Соединенных Штатов есть «историческая возможность» заключить «беспрецедентное соглашение», предупредив при этом, что республика в случае угрозы будет защищать свой суверенитет любой ценой.
«Наши основополагающие убеждения предельно ясны: Иран ни при каких обстоятельствах не разработает ядерное оружие; мы, иранцы, никогда не откажемся от своего права использовать плоды мирных ядерных технологий на благо нашего народа», — написал он в соцсети Х.
Третий раунд непрямых переговоров США и Ирана по ядерной сделке запланирован на четверг, 26 февраля, сообщал ранее министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.
Цель встречи — закрепить прогресс, достигнутый 17 февраля. После второго раунда переговоров Арагчи объявил, что стороны достигли взаимопонимания относительно «общих принципов» для продолжения переговоров и будут работать над различными аспектами потенциального соглашения.
