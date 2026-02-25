 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Тегеран подтвердил дату третьего раунда переговоров с США

Сюжет
Протесты в Иране
Аббас Арагчи
Аббас Арагчи (Фото: Erdem Sahin / EPA / TACC)

Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерному досье 26 февраля в Женеве, подтвердила на брифинге официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани. Ее цитирует Khabar Online.

Как пишет агентство ISNA, глава МИД Ирана Аббас Арагчи сегодня отправится в Швейцарию во главе политической делегации для участия в консультациях.

Сам Арагчи также подтвердил, что переговоры состоятся, и заявил, что у Ирана и Соединенных Штатов есть «историческая возможность» заключить «беспрецедентное соглашение», предупредив при этом, что республика в случае угрозы будет защищать свой суверенитет любой ценой.

«Наши основополагающие убеждения предельно ясны: Иран ни при каких обстоятельствах не разработает ядерное оружие; мы, иранцы, никогда не откажемся от своего права использовать плоды мирных ядерных технологий на благо нашего народа», — написал он в соцсети Х.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Политика
Дональд Трамп

Третий раунд непрямых переговоров США и Ирана по ядерной сделке запланирован на четверг, 26 февраля, сообщал ранее министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди.

Цель встречи — закрепить прогресс, достигнутый 17 февраля. После второго раунда переговоров Арагчи объявил, что стороны достигли взаимопонимания относительно «общих принципов» для продолжения переговоров и будут работать над различными аспектами потенциального соглашения.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Иран переговоры США Женева
