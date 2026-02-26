Politico узнало, какую роль Израилю США хотят отвести в атаке на Иран

Советники Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, поскольку это спровоцирует Тегеран на ответные действия, что станет «предлогом» для действий США, пишет Politico. Так Вашингтон заручится поддержкой граждан

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль нанес удар по Ирану раньше атаки Вашингтона, сообщили Politico два чиновника администрации американского лидера, знакомые с текущими обсуждениями.

По их словам, такая позиция объясняется тем, что удар Израиля спровоцирует Иран на ответные действия, что поможет США заручиться поддержкой граждан в отношении атаки. Politico приводит результаты недавних опросов, согласно которым американцы поддерживают смену режима в Иране, но не желают жертв со стороны США для достижения этого.

«В администрации и ее окружении считают, что политика будет намного эффективнее, если израильтяне начнут действовать первыми и в одиночку, а иранцы нанесут ответный удар и дадут нам больше оснований для принятия мер», — сказал один из собеседников издания.

Как пишет Politico, такой сценарий дает Вашингтону еще один предлог для атаки в дополнение к иранской ядерной программе. Хотя США ведут переговоры с Ираном по этому вопросу (26 февраля в Женеве состоится новый раунд), в Вашингтоне надежды на дипломатическое урегулирование тают. Как говорит один из собеседников издания, люди, приближенные к президенту, считают, что «мы собираемся бомбить их».

При такой позиции остаются открытыми вопросы о сроках и масштабах атаки. Источники Politico называют два ключевых учитываемых фактора: риск истощения боеприпасов США, что, как опасается Вашингтон, может дать возможность Китаю захватить Тайвань; и вероятность потерь среди американцев, что станет «политическим риском». В контексте последнего один из собеседников поясняет, что американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, не находятся под израильской системой ПРО «Железный купол», тогда как Иран в случае масштабной атаки с целью смены режима «ответит всем, что у него есть».

Тем не менее наиболее вероятным сценарием независимо от желания Израиля действовать первым источники Politico называют совместную американо-израильскую атаку. Среди возможных вариантов Трамп рассматривает ограниченный удар, скорее всего по иранским ядерным объектам, чтобы заставить Тегеран пойти на сделку, и более масштабную атаку в случае провала дипломатического пути, рассказывает один из собеседников.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в комментарии Politico заявила: «СМИ могут продолжать спекулировать на мыслях президента сколько угодно, но только президент Трамп знает, что он может или не может сделать». Посольство Израиля в Вашингтоне отказалось от комментариев изданию.

Вашингтон и Тегеран ведут переговоры по поводу иранской ядерной программы. Израиль настаивает также на запрете ракетной программы Ирана, что последний отвергает. В начале февраля Jerusalem Post писала, что израильские высокопоставленные военные чиновники предупредили американских коллег, что иранская программа создания баллистических ракет представляет не меньшую угрозу существования Израиля, чем ядерная программа, и Тель-Авив готов действовать в одиночку в случае необходимости.

Затем CBS News сообщил, что Трамп пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху поддержку удара Израиля по объектам иранской ракетной программы, если переговоры с Тегераном провалятся.