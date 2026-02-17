 Перейти к основному контенту
Политика
Начался новый раунд непрямых переговоров США и Ирана по ядерной проблеме

Начался второй раунд непрямых переговоров США и Ирана по ядерной программе
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Начался второй раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе, сообщил на брифинге официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.

Переговоры проходят в Женеве при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди. В ходе консультации с американской стороной он довел до делегатов позицию Ирана по ядерной тематике, вопросу снятия санкций и рамкам возможных договоренностей, которую Тегеран передал ему накануне.

Помимо этого, состоялись переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафэлем Гросси.

«С 10:00 по женевскому времени (12:00 мск) обе делегации находятся на месте проведения переговоров. Обмен сообщениями через оманскую сторону уже начался в полном объеме», — передает его слова агентство IRNA.

CNN рассказал об упущенном шансе Трампа в Иране
Политика
Али Хаменеи

Багаи отметил, что фактически переговорный процесс начался накануне, 16 февраля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел предварительные консультации с Аль-Бусаиди и Гросси.

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, пригрозив, что в противном случае страну ждет атака «гораздо более мощная», чем летом 2025 года.

В ответ глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран атакует американские базы в соседних странах Персидского залива.

