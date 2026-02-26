 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана

В Швейцарии начался третий раунд переговоров США и Ирана. Со стороны Вашингтона присутствует Уиткофф, со стороны Тегерана — Арагчи. Иранский глава МИД ранее говорил об «исторической возможности» для сделки между странами
Аббас Аракчи
Аббас Аракчи (Фото: Reuters)

В Женеве начался третий раунд непрямых ирано-американских переговоров по ядерному досье, сообщает информационное агентство FARS.

«Иранская переговорная делегация прибыла полностью подготовленной, с нами также экономические, ядерные и юридические эксперты», — заявил агентству представитель МИД Ирана.

Встреча проходит в посольстве Омана при посредничестве властей этой страны. Также вероятно, что к переговорщикам присоединится генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявили в иранском МИД.

Трамп заявил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия
Политика
Дональд Трамп

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утром 26 февраля прибыл в Швейцарию, где при участии зятя американского лидера Джареда Кушнера он проведет переговоры с иранской стороной. Тегеран на переговорах будет представлять глава МИД Аббас Арагчи. У Ирана и Соединенных Штатов есть «историческая возможность» заключить «беспрецедентное соглашение», подчеркивал иранский министр перед встречей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Иран США Швейцария переговоры ядерная сделка Стив Уиткофф Аббас Арагчи МИД Ирана
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Politico узнало, какую роль Израилю США хотят отвести в атаке на Иран
Политика
Уиткофф прибыл в Женеву для переговоров с Ираном и Украиной
Политика
Рубио и Вэнс заявили о попытках Ирана воссоздать ядерную программу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубке России Спорт, 12:42
Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза Спорт, 12:36
FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины Политика, 12:35
Десять брендов заняли 70% автопарка в России Авто, 12:34
Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС Политика, 12:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Тишина — роскошь: как её создают в современных загородных домах Компании, 12:30
В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана Политика, 12:28
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело Общество, 12:27
ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов Политика, 12:24
Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры Спорт, 12:10