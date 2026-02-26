В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана

В Швейцарии начался третий раунд переговоров США и Ирана. Со стороны Вашингтона присутствует Уиткофф, со стороны Тегерана — Арагчи. Иранский глава МИД ранее говорил об «исторической возможности» для сделки между странами

Аббас Аракчи (Фото: Reuters)

В Женеве начался третий раунд непрямых ирано-американских переговоров по ядерному досье, сообщает информационное агентство FARS.

«Иранская переговорная делегация прибыла полностью подготовленной, с нами также экономические, ядерные и юридические эксперты», — заявил агентству представитель МИД Ирана.

Встреча проходит в посольстве Омана при посредничестве властей этой страны. Также вероятно, что к переговорщикам присоединится генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявили в иранском МИД.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утром 26 февраля прибыл в Швейцарию, где при участии зятя американского лидера Джареда Кушнера он проведет переговоры с иранской стороной. Тегеран на переговорах будет представлять глава МИД Аббас Арагчи. У Ирана и Соединенных Штатов есть «историческая возможность» заключить «беспрецедентное соглашение», подчеркивал иранский министр перед встречей.