В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана
В Женеве начался третий раунд непрямых ирано-американских переговоров по ядерному досье, сообщает информационное агентство FARS.
«Иранская переговорная делегация прибыла полностью подготовленной, с нами также экономические, ядерные и юридические эксперты», — заявил агентству представитель МИД Ирана.
Встреча проходит в посольстве Омана при посредничестве властей этой страны. Также вероятно, что к переговорщикам присоединится генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, заявили в иранском МИД.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф утром 26 февраля прибыл в Швейцарию, где при участии зятя американского лидера Джареда Кушнера он проведет переговоры с иранской стороной. Тегеран на переговорах будет представлять глава МИД Аббас Арагчи. У Ирана и Соединенных Штатов есть «историческая возможность» заключить «беспрецедентное соглашение», подчеркивал иранский министр перед встречей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу